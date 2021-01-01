رئيس لجنة إدارة الزمالك: مستمرون في قيادة النادي لمدة عام وأقول للجماهير لا تقلقوا



المستشار أحمد بكري المستشار أحمد بكري

كشف المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن كواليس تعيينه لتولي هذا المنصب.



وقال أحمد بكري عبر قناة النادي الأبيض: "التكليف تم بناء على اتصال مع وزير الشباب والرياضة وعرض علينا أنا وباقي اللجنة تولي قيادة الزمالك لمدة عام ثم إقامة انتخابات بنهاية العام المقبل".



وأضاف "وافقت فورا على تولي هذه المسؤولية لأنني لا أستطيع التأخر على نادي الزمالك".

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وعن موقف فريق الكرة قال: "شكلت لجنة مكلفة بإدارة شؤون كرة القدم في نادي الزمالك مكونة من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي".وأوضح "اللجنة ستكون مسؤولة عن كل شيء يخص كرة القدم بالنادي ولن يتدخل في عملها أي شخص".وتابع "اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي ستجتمع غدا الإثنين، وفي ضوء ما سنجده في النادي سوف نبدأ التصرف".وشدد "بالتأكيد الأولوية للأمور المالية الخاصة بفريق كرة القدم سواء تجديد تعاقد بعض اللاعبين الذي أوشكت عقودهم على الانتهاء وصرف مستحقات الفريق والجهاز الفني وأيضا الصفقات الجديدة الذي سيطلبها المدرب".وأشار "نعرف جيدا أن الوقت ضيق ولكن سنحسم كل هذه الأمور سريعا".وأتم تصريحاته "أطمئن جماهير الزمالك أن الأمور ستسير كما يريد فريق الكرة والوضع سيكون مريح وسننفذ كل طلبات الجهاز الفني".ماذا حدث؟أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.