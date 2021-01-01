بتكاليف بسيطة.. طريقة بسيطة لتزيين التورتة في المنزل



طريقة بسيطة لتزيين التورتة في المنزل طريقة بسيطة لتزيين التورتة في المنزل

يعتبر تزيين التورتة فن يجعلها أكثر جاذبية، ونشاط ممتع لاستكشافه بمفردك أو مع أطفالك، ويحب الجميع قضاء بعض الوقت في ممارسة إبداعهم لمناسبة خاصة، لذا تخطي السوبر ماركت واصنعي كعكتك الخاصة، في شكلها، ولذلك نقدم لكِ أفكارا مميزة وغير تقليدية لتزيين التورتة بتكاليف بسيطة ومجهود أقل.



تزيين التورتة للمبتدئين

إذا كنت تفكر في تزيين التورتة، فنقدم لكم ست نصائح محددة لـ تزيين التورتة للمبتدئين والأدوات التي ستحتاج إليها وفقا لموقع thespruceeats:

-القرص الدوار للكيك: ليس ضروريًا تمامًا، ولكنه سيجعل مهمتك أسهل بشكل كبير.

-كعكة مسننة أو سكين خبز: لتسوية الطبقات وتقسيمها.

-سكين لوح الأوفست: لوضع كريمة الزينة دون سحب أصابعك خلالها.

-كيس المعجنات مع نصائح: يمكنك استخدام أكياس ziploc ، لكن هذا لا يعمل كذلك.

-سلاسة الكيك / مكشطة: لتنعيم الصقيع ووضع العلامات والأنماط الزخرفية.



-جمد كعكاتك

أول شيء هو أن صنع وتزيين الكيك يمكن أن يكون عملًا قليلًا ، فليس من السيئ تقسيم المهمة إلى مراحل على سبيل المثال ، اخبزها يوم الإثنين وجمّدها ، ثم أخرجها وزينها يوم الجمعة.

كما أن خَبز الكيك مقدمًا وتجميده يجعل عملية التزيين أسهل، لا تنهار الكيكات المجمدة كثيرًا عند تجميدها ، مما يجعل من السهل وضع طبقة الفتات.

وبالمثل ، فإن تسوية الكعك أسهل مع الكعك المجمد، سيبقى الكيك طازجًا في المجمد لمدة تصل إلى أسبوع. في الواقع ، يمكنك أيضًا صنع كريمة الزبدة مسبقًا وتخزينها في الثلاجة ، في حاوية محكمة الإغلاق ، لمدة تصل إلى أسبوع.

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-استخدم صينية دوارة للكيكالقرص الدوار للكيك هو طبقًا دوارًا تستخدمه لقلب الكيك أثناء تسويته وتجميده، إن قلب الكعكة بدلًا من الاضطرار إلى السير في جميع أنحاء الكعكة يجعل العملية برمتها أسهل بكثير.يعد تقسيم الكعك (ويسمى أيضًا التقليب) مهمة وسيطة والتي يمكنك القيام بها إذا كنت تقوم بوضع الحشو داخل الطبقات، ولكن عندما تكون مستعدًا لذلك ستستخدم القرص الدوار الخاص بك لذلك أيضًا.-مستوى الكعك الخاص بكيعد تسوية الكعك أمرًا مهمًا لأن قمم الطبقات يجب أن تكون مسطحة تمامًا، وإلا فقد تتأرجح أو تتمايل عند تكديسها، هذا هو المكان الذي يأتي فيه سكينك المسنن، توجد سكاكين كيك مسننة تعمل بشكل جيد لكن أي سكين خبز مسنن سيعمل فقط تأكد من أن نصل السكين أطول من قطر الكعكة.الهدف هو إزالة أي قمة تشبه القبة على الكعكة بحيث تكون مسطحة تمامًا، ابدأ الشفرة من الحافة وحافظ عليها مستوية أثناء تدوير الكعكة على القرص الدوار، باستخدام حركة النشر بدلًا من محاولة دفع الشفرة خلال الكعكة.في الواقع يمكنك قلب الكعك بحيث تكون القاع متجهة لأعلى، لكن لا يزال بإمكانك تسويتها حتى لا تتمايل القيعان.-ضع طبقة الفتاتالخطوة التالية هي تجميد الكعكة، والتي تبدأ بوضع طبقة من الفتات، هو طبقة أولية خفيفة من كريمة التزيين التي تغلق وتعلق أي فتات، لذلك عندما تذهب لوضع الطبقة النهائية، لن ترى أي فتات في الصقيع.إذا كنت تصنع كعكة طبقة فضع الطبقة السفلية على القرص الدوار، وانشر طبقة من الزينة على الطبقة السفلية ثم ضع الطبقة العلوية في الأعلى (الجانب السفلي لأعلى).ضعي طبقة الفتات الآن على الكعكة بأكملها، ثم برّدي الكيك لمدة 15 إلى 30 دقيقة، يسمح ذلك لغطاء الفتات بالثبات التام قبل وضع الطبقة النهائية من الزينة.-تنعيم صقيعضع الطبقات المجمعة على القرص الدوار وقم بوضع كومة من الزينة في الأعلى، وافردها بسكين لوح الألوان أثناء تدوير الكعكة، افعل الجوانب بعد ذلك من الأفضل العمل بسرعة حتى يظل كل شيء باردًا ولكن عندما تستمر في التعلم ، قد لا يكون هذا ممكنًا لذلك قد يكون من المفيد أخذ قسط من الراحة بين القيام بالجزء العلوي والجوانب ، وإعادة الكعكة إلى الثلاجة في غضون ذلك.الكيك الأكثر نعومة (أو مكشطة الكيك أو مشط التزيين) عبارة عن قطعة معدنية مسطحة بحافة مسطحة وحافة مسننة، سوف ينتج عنه تشطيب أكثر حدة من سكين لوح الألوان (على الرغم من أن سكين لوح الألوان سوف يقوم بعمل جيد)لاستخدام أكثر نعومة ، مرري الحافة على جوانب الكعكة مع تدويرها في الاتجاه المعاكس.-تزيين الكعكة بالأنابيبإن صنع الزهور الزخرفية والأشكال الأخرى باستخدام كيس الأنابيب مع نصائح مختلفة أمر يتطلب الممارسة والشيء نفسه ينطبق على الكتابة بالجليد الملكي. بالطبع ، ليس هناك بديل عن تجربة تزيين الكيك الفعلية ، ولكن من الطرق الرائعة للتدرب أن تكون على ورقة من ورق الشمع بدلًا من الكعكة نفسها.يمكن أحيانًا نقل الزهور الفردية الصغيرة من ورق الشمع إلى الكعكة، على الرغم من أن هذا لن ينجح مع الحواف أو الكتابة ومع ذلك ، فهي طريقة جيدة للتدرب حتى تتعود عليها.طرق تزين التورتة في البيتنصف متعة صنع التورتة في المنزل هو الإبداع مع الزينة، بعد أن يتم خبز الكعك نفسه وتكديسه يمكنك السماح لفنانك الداخلي بالذهاب إلى البرية وصياغة الزهور والتماثيل والديكورات الأخرى من أقراص سكرية أو مواد ذكية أخرى، وعندما تحصل على ذلك بشكل صحيح، لا شيء يضاهي مظهر وجوه الجميع عندما تكشف عن الإبداع ربما على أنغام "عيد ميلاد سعيد" كما يحلو للجميع.ولكن سواء كنت تبحث عن فكرة كعكة عيد ميلاد محلية الصنع، أو تجميع الحلوى لحفلة عطلة ، أو إحضار الحلوى إلى الطعام ، أو ببساطة تريد قضاء بعض الوقت في صنع شيء أكثر جمالًا في نهاية هذا الأسبوع ، فهناك بعض نصائح لـ طرق تزين التورتة في البيت .. اصنع الزهور: قم بتبطين ورقة الخبز المطوية بورق الزبدة قم بغبار سطح العمل بنشا الذرة برفق افردي معجون العلكة إلى سمك 1/8 بوصة، قم بقص العدد المطلوب من الزهور باستخدام قواطع ملفات تعريف الارتباط على شكل ديزي 1 1/2 و 2 1/2 بوصة ثم ضعها على صينية خبز مُجهزة أو في أكواب من صينية صغيرة لعمل أزهار على شكل أزهار اتركه مكشوفًا في درجة حرارة الغرفة طوال الليل أو حتى أسبوعين، لعمل زهرة ذات طبقتين، ضع نقطة صغيرة من الجليد الملكي أو الحلوى الذائبة في وسط زهرة واحدة ؛ أعلى مع زهرة أخرى، واضغط برفق اتركه حتى يجف.صنع الزينة: اخفقي الزبدة على سرعة متوسطة حتى تصبح كريمية من دقيقة إلى دقيقتين، قلل سرعة الخلاط إلى منخفضة واخلط سكر الحلويات تدريجيًا، اخفقي الفانيليا والملح والقشدة وقشر الليمون والعصير، زد السرعة إلى متوسطة وخفق حتى يصبح رقيقًا ، من دقيقة إلى دقيقتين.ضعي طبقة واحدة من الكيك على حامل أو طبق كيك، ضعي 3/4 كوب من الزينة ووزعيه على الحواف، كرر مرة أخرى فوق مع الطبقة الثالثة، صقيع السطح والجوانب بما تبقى من كريمة التزيين يبرد لمدة 30 دقيقة.قطع الليمون إلى نصفين أفقيًا قطع إلى جولات صغيرة باستخدام فتحة كبيرة لطرف الأنابيب نعلق على مراكز الزهور، والجوانب اللاصقة لأسفل، قطع جلد الفاكهة إلى 12 شرائط بعرض 1/4 بوصة بأطوال مختلفة للسيقان، اقطع بعض الأوراق الصغيرة بالمقص رتبي الزهور على الكيك (ضعي بعضها في أعلى الكيك بحيث تتداخل مع الحافة)، واضغطي على الزينة لتلتصق، أضف ساقًا (طول التشذيب حسب الضرورة) وأوراق لكل زهرة، واضغط برفق لمساعدتها على الالتصاق، نثر العشب المصنوع من جلد الفاكهة حول الكعكة، إذا رغبت في ذلك.