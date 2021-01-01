للفتيات.. 6 أخطاء شائعة عند تطبيق حمام الزيت



حمام الزيت حمام الزيت

تلجأ الكثير من الفتيات إلي تطبيق واستخدام حمامات الزيت كعلاج للعناية بالشعر وإعادة الحياة إلى خصلات الشعر الباهتة والجافة والتالفة، كما يساهم في أن يضيف لمعانًا وقوة وصحة لشعرك ويأخذك خطوة أقرب إلى حلم الحصول على شعر طويل وفاتن.



وكشف موقع boldsky، عن بعض الأخطاء الشائعة عند تطبيق حمام الزيت للشعر والتي يجب تجنبها حتي تحصلي على نتيجة صحية لخصلات شعرك..



- سخّني الزيت: هل كنت تستخدم الزيت البارد لتدليك رأسك؟ هذا خطأ يجب أن تتوقف عنه على الفور، الزيت البارد له قوام كثيف، عندما يصبح الزيت دافئًا يصبح أرق ويمكن أن يتغلغل بعمق وبسرعة في فروة رأسك، يساعد ذلك فروة رأسك وبصيلات شعرك على امتصاص جودة الزيت بمعدل أسرع وإظهار نتائج أسرع، تأكد من أن الزيت فاتر. أنت لا تريد أن يكون الجو حارًا جدًا لحرق فروة رأسك.

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-القيام بذلك بدون تدليك الرأس لا يكتمل تزييت شعرك بدون تدليك رأس مريح، في حين أن زيت الشعر مليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك ، فإن تدليك فروة الرأس في حركات دائرية يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر، قم بتدليك شعرك لمدة 3-5 دقائق.-لا تفرط في التدليك فإن الخطأ الكبير الذي نرتكبه هو تدليك فروة الرأس لفترة طويلة، تدليك شعرك لسحب طويلة على جذورك يضعف خصلاتك ويمكن أن يسبب تشابكًا في شعرك ، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر وتكسر الشعر، لذلك حافظ على جلسة التدليك الخاصة بك في أي مكان بين 5-10 دقائق.- غسله في بضع دقائق يقضي على الغرض من تزييت شعرك، يحتوي زيت الشعر على قوام كثيف بشكل طبيعي ويحتاج شعرك إلى وقت لامتصاص العناصر الغذائية وفوائد الزيت، لذلك يجب عليك الاحتفاظ بالزيت لمدة ساعة على الأقل قبل غسله حتى يظهر بعض النتائج المذهلة.-تمشيط الشعر بعد ذلك من أكثر أخطاء تزييت الشعر شيوعًا، عندما يتأهل شعرك يصبح أضعف من الجذور، لذا فإن تمشيط الشعر يضغط على بصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر وتكسر الشعر إلى جانب ذلك ، فإن محاولة فك تشابك شعرك الطازج بالزيت هي سبب آخر لتساقط شعرك الشديد. لذلك تأكد من عدم تمشيط شعرك أبدًا بعد التزييت استخدم أصابعك لتمشيط شعرك أو اربط ضفيرة فضفاضة أو اترك شعرك مفتوحًا. تأكد من عدم ربط شعرك بإحكام شديد.-تطبيق الكثير من الزيت يعد شيء سيء، تنطبق هذه القاعدة أيضًا عند تزييت شعرك، إذا قمت بوضع الكثير من الشعر فإنه سيجعل فروة رأسك دهنية بشكل مفرط ويسد بصيلات شعرك ويسبب مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس، كلما زاد استخدام الزيت كلما احتجت إلى المزيد من الشامبو للتخلص منه، إن تحميل فروة رأسك بشامبو منقوع كيميائيًا يزيل الزيت الطبيعي لفروة رأسك وينتج عنه خصلات جافة وتالفة، استخدمي زيت الشعر بكمية معتدلة مناسبة لطول وسماكة شعرك.-إذا تركت الزيت طوال الليل فأنت ترتكب خطأ، يقترح عليك العديد من خبراء الشعر عدم اتباع هذه العادة في الحفاظ على الزيت طوال الليل، عندما تترك الزيت في خصلات شعرك طوال الليل ، فإنه يجذب الأوساخ التي يمكن أن تسد بصيلات الشعر وتسبب مشاكل الشعر المختلفة ، بما في ذلك تساقط الشعر وقشرة الرأس، لذلك لا تترك الزيت على الشعر لأكثر من ساعتين.