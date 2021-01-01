بـ3 طرق مختلفة.. إليك طريقة تحضير طبق سلطة مميز



طريقة تحضير طبق سلطة مميز طريقة تحضير طبق سلطة مميز

لا غنى عن طبق السلطة لرفع مناعتك يمكنك بوصفات سهلة وسريعة تجهيز طبق السلطة بطرق مختلفة ويمكنك تناولها بين الوجبات أو تناولها كوجبة عشاء فى المساء فهى تمنحك الشبع لغناها بكم كبير من الألياف، إليك كيفية تحضير وصفات السلاطات اللذيذة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.



سلطة الذرة والفاصوليا.



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مكونات السلطة:- نصف كوب بطاطس-جزر-فاصوليا بيضاء- 200 جم فاصوليا حمراء- 100 جم فاصوليا خضراء- 100 جم (مسلوق) ذرة حلوةمكونات صلصة الكريمة:-قشطة- نصف كوب مايونيز- نصف كوب سكر- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأبيض- ملعقة صغيرة ملح للتذوقطريقة عمل صلصة الكريمة:أضف الكريمة والمايونيز والسكر ومسحوق الفلفل الأبيض والملح في وعاء.تخلط هذه المكونات جيدًا وتترك جانبًا.خطوات عمل السلطة :تحتاج أولًا إلى نقع الفاصوليا البيضاء والحمراء في الماء. اتركه جانبًا لمدة 10 دقائقنضيف هذه الحبوب في مقلاة ونضيف الماء ونغليها لمدة 10 دقائق. عندما تنتهي ، تخلص من الماء.في وعاء الخلط أضيفي الفاصوليا المسلوقة (الحمراء والبيضاء) والفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة والبطاطا والجزر والفواكه. امزج كل هذه المكونات جيدًا.عندما تتحول المحتويات إلى واحدة ، أضيفي صلصة الكريمة فوق الفاصوليا المسلوقة واخلطيها جيدًا.