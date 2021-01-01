4 حلول طبيعية لاسمرار الكوع



اسمرار الكوع اسمرار الكوع



تعاني الكثير من السيدات والفتيات من اسمرار منطقة الكوع في الذراعين وتجرب العديد من كريمات التفتيح لهذه المنطقة ولكنها لاتستطيع تفتيح لونها بسهولة.

عرض موقع " برايت سايد " اهم الوصفات الطبيعية القادرة على تفتيح منطقة الكوع بسهولة وسرعة.



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سكر وزيت زيتون

يمكنك صنع مقشر منزلي مصنوع من السكر وزيت الزيتون سوف يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من الكوع.

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اخلطي كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون لعمل خليط جيد، وضعيه على الكوعين ودلكي بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.كرري هذا على أساس أسبوعي، ويمكن استخدام هذا المقشر لتطهير الوجه فقط تأكد من عدم الفرك بقوة ، فقد يؤذي الجلد.مقشر الشوفانالتقشير الطبيعي من اهم الوسائل التي تحافظ على جمال البشرة والجلد إلى جانب وجود الكثير من الفوائد الصحية ، يعد دقيق الشوفان طريقة فعالة أخرى للحصول على بشرة خالية من العيوب، ستحتاج إلى عصير الليمون ودقيق الشوفان والملح.اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ورشة ملح، وضعي المقشر في حركات دائرية على الكوعين لمدة 10-15 دقيقة.اشطفه بالماء الدافئ.كرري هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.يمكنك أيضًا خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقتين صغيرتين من الحليب وإرسال رسالة إلى المناطق الداكنة لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء وسيجعل بشرتك تشعر بالنعومة والنعومة والصحية والإشراق.الخل والزبادييساعد المحتوى الغني لحمض الخليك الموجود في الخل وحمض اللاكتيك في الزبادي على تنظيف الكوعين وإظهار بشرة متوهجة.امزجي 1 ملعقة كبيرة من الزبادي و 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح، وضعي هذا الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ، كرري هذا الإجراء 3-4 مرات في الأسبوع.طريقة أخرى سهلة لتفتيح بشرة الكوعين هي خلط خل التفاح مع بعض الماء وتطبيقه باستخدام كرات قطنية على الكوعين واتركيه لمدة 15 دقيقة واغسله.البطاطسالبطاطس غنية بإنزيمات الكاتيكوليز التي يمكنها تفتيح البشرة بشكل طبيعي. الاستخدام اليومي للبطاطس سوف ينعم الجلد ويساعدك على التخلص من المناطق الداكنة، ابشري البطاطس واعصري العصير وضعيه على الجلد، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، وضعي مرطبًا.يمكنك أيضًا فرك مرفقيك وركبتيك بقطع البطاطس إلى شرائح لمدة 10-15 دقيقة ثم غسلها.