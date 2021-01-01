جامعة الزقازيق تنفذ خطة تدريبية لبناء مستودعات وبنوك الأسئلة

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أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تنظم في الفترة المقبلة خطة تدريبية حول بناء مستودعات وبنوك الأسئلة وتصميم الاختبارات الالكترونية في ضوء استراتيجية الجامعة لتفعيل الامتحانات الإلكترونية بمختلف كلياتها.



وذلك من شأنه ضمان المصداقية والشفافية فى التصحيح وزيادة التحصيل العلمى لدى الطالب وترسيخ المعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي.

واضاف رئيس الجامعة انه تم عقد اجتماع مركز القياس والتقويم الشهري بقاعة الاجتماعات بمركز القياس والتقويم وناقش العديد من الموضوعات والمستجدات بمشاركة مديري وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة ورئاسة الدكتور محمد عوض البربري مدير مركز القياس والتقويم.



واكد "عوض" أن الخطة التدريبية سيتم تنفيذها عبر برمجية تم شراؤها خصيصا لهذه المنظومة، وتعزيزا للطاقات المتجددة لدى أبناء الجامعة . كما سيتم التنسيق لشراء 3 سيرفر في إطار تنفيذ مشروع التطوير ضمن منظومة التحول الرقمية م.

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وأضاف " البربري "أنه خلال الاجتماع تم أيضا استعراض ما قامت وحدات القياس والتقويم بالكليات بتنفيذه لاستكمال بنيتها التحتية وما تم تجهيزه لمواكبة متطلبات إنشاء مستودعات وبنوك الأسئلة ومواكبة عصر الاختبارات الالكترونية واستكمال كفاءة الأداء المؤسسي عبر اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدات وتطوير منظومة إجراء الاختبارات الالكترونية وأساليب قياسها .وأشار إلى أن المركز نفذ سلسة من ورش العمل التدريبية حول التعليم المدمج و(التعليم الهجين) بكليات التربية الرياضية بنات والعلوم والتجارة والحقوق والتي سيستمر تنفيذها في باقي كليات الجامعة لتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على كيفية توظيف التكنولوجيا في العملية التدريسية بما يحقق الهدف والمخرجات من المقررات الدراسية، بما يتواكب مع مجتمع المعرفة والمعلوماتية في عصر الذكاء الاصطناعي ومنصات التعليم والتعلم والتحول الرقمي والتحديات المستقبلية .