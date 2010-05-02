طريقة بسيطة لحفظ جدول الضرب.. فكر خارج الصندوق



طريقة بسيطة لحفظ جدول الضرب طريقة بسيطة لحفظ جدول الضرب

يبحث معظم اولياء الامور "الجدد" بإهتمام بالغ عن طريقة بسيطة لحفظ جدول الضرب، لتبسيط عملية حفظ جدول الضرب على اطفالهم الصغار منذ الصغر.



وفي هذا التقرير .. ينشر موقع صدى البلد، اروع طريقة لحفظ جدول الضرب بدون تعب، ليتمكن الاطفال من التفاعل هذه العملية الحسابية بدون أن يشعروا بأي تعقيد أو صعوبة.



وقد أكدت التجارب أنه عند ضرب الأرقام ببعضها البعض يساوي هذا نفس مجموع الرقم الأول عند تكراره بنفس قيمة الرقم الثاني ، فعلى سبيل المثال عند ضرب 3 × 5، يكون الناتج هو نفس ناتج جمع ( 5 + 5 + 5 ) أو (3 + 3+ 3+ 3+ 3 ) = 15.

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اروع طريقة لحفظ جدول الضرب بدون تعبوبالنسبة لجدول ضرب 1 ، فهو من أسهل جداول الضرب، فعلينا أن نعلم الطفل أن أي رقم يتم ضربه في 1 يكون الناتج هو نفس الرقم، ومثال ذلك 1× 2 = 2.أما عن جدول الضرب (2)، فالتجربة أثبتت أن الناتج سيكون ضعف الرقم المضروب، بمعنى أنه عند ضرب 2 × 2 = سيكون الناتج هو نفس ناتج جمع 2 + 2 = 4.وبالنسبة لجدول ضرب ( 3 )، فعلينا أن نعلم الطفل أن حاصل ضرب أي رقم في 3 هو نفس الرقم مضاعف ثلاثة مرات، بمعنى أن 3 × 5 هو نفس مجموع 5 + 5 + 5، لذلك يمكن شرح الأمر للأطفال عن طريق خدعة بسيطة.أما عن جدول ضرب (4) ، فعلى الطفل أن يعلم أن عملية جدول الضرب 4 هي ضعف الضعف، مثل 2 × 4 = 8 هو نفس النتيجة عندما نقول 2 + 2 + 2 + 2 = 8، وهناك طريقة سهلة لتعلمه 4×5= 5+5+5+5 لكن 5+5= 2×5، لذلك 4×5= (2×5)+(2×5)نحن نعرف أن 2×5= 10، إذًا 4×5= 10+10= 20.الطريقة السحرية لفهم جدول الضرببالنسبة لجدول ضرب ( 5 ) : يتم زيادة 5 على كل نتيجة لكتابته بشكل سهل وسلس بمعنى ، يمكن كتابة مسائل جدول ضرب 5 بشكل عمودي من دون كتابة نتائج أي 5×1 و 5×2 و 5× 3 و 5×4 وهكذا..، ثم نكتب النتائج والتي تبدأ ب 5 ثم تزيد في كل مرة 5 على المجموع كما يلي :5 × 1 = 55 × 2 = 105 × 3 = 155 × 4 = 20أما عن جدول الضرب ( 6 ) : فهناك حيلة بسيطة يمكن من خلالها حساب جدول الضرب 6 بسهولة من دون حفظ وهي كالآتي:عند ضرب 6 × 8 تكون النتيجة هي 48، الحيلة تكمن في وضع الرقم المضروب في 6 (في هذا المثال الرقم هو 8 ) في خانة الآحاد ووضع نصفه في خانة العشرات، ولكن هذه الحيلة تفلح فقط مع الأعداد الزوجية.وبالنسبة لجدول ضرب (7 و8) : فلا يوجد حيلة أو نمط معين لحفظهما جدول ضرب 7 أو 8 لذلك من الافضل البقاء على جمع ومضاعفة الرقم.وفيما يخص جدول الضرب (9) ، فيتم كتابة مسائل جدول الضرب كاملة من دون نتائج على شكل عمود مثل 1× 9 و 2 × 9 و 3× 9 ، ثم وضع الأرقام من 0 إلى 9 من الأسفل إلى الأعلى على الناحية اليمين (خانة العشرات)، ثم نبدأ بوضع الأرقام من 9 إلى 0 من الأسفل إلى الأعلى على اليسار (خانة الآحاد) ليصبح حينها جدول الضرب (9) كاملا دون جهد.أفكار لحفظ جدول الضربوبالنسبة لجدول الضرب (10) ، فعلينا أن نعلم الطفل أنه لابد من مضاعفة الرقم المضروب عشرة مرات ، بحيث يتم وضع الرقم المضروب في 10 في الجانب الأيسر (في خانة العشرات) والاكتفاء بوضع صفر على الجانب الأيمن للرقم وهي (خانة الآحاد)أما عن جدول الضرب ( 11 ) ، فتكون النتيجة عبارة عن تكرار نفس الرقم المضروب في 11 مرتين مثل : 2 × 11 = 22 ، 5 × 11 = 55وأخيرا بالنسبة لجدول الضرب ( 12) ، فيمكن وضع المسائل الخاصة بجدول الضرب 12 على شكل عمودي ثم وضع النواتج فيما بعد، والتي تبدأ بـالناتج 12 (حاصل ضرب 12×1) ، ويكون حل المسألة التالية (12×2) بجمع 12+12 = 24 ، ثم يكون حل المسألة الثالثة (12×3) عن طريق جمع 24+12 = 36 ... وهكذا