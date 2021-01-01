التعليم: سيكون لدينا 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السيد منجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.



ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي منها المدارس المجتمعية، فضلًا عن برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي حاليًا أكثر من 12 مليون طالب/طالبة.



وأضاف شوقي، إن التعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلًا عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية وتم الانتهاء من إصدار النسخة التجريبية للتطبيق.

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وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.ومن جانبه، قال منجستاب هايلي، ممثل برنامج ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إننا فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد.حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن برنامج الأغذية العالمي، ألاء الزهيري مسئول العلاقات الحكومية، ومحمد بدران مسؤول برامج، وأماني ممدوح مساعد علاقات مع الحكومة.