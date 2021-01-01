خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات

أرسلت وزارة التربية والتعليم ، خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفني في التنمية المهنية في مجال مادة التخصص لشاغلي وظائف المعلمين، وعلى رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمي الصفوف (من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي).
وتضمن الخطاب، ضرورة عقد اجتماع لموجهي عموم المواد الدراسية لوضع خطة تدريبية للمعلمين في مادة تخصصهم على مستوى وحدات التدريب بالمدارس بحيث يتم تجميع المعلمين المستهدفين في المادة الدراسية الواحدة في نطاق المربع السكني بحد أقصي أربعة مدارس وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التدريب بالمديرية.
وتشتمل الخطة أعداد المستهدفين والقائم بالتدريب ومكان وتاريخ وتوقيت عقد حلقات التنمية المهنية بما لا يتجاوز 3 ساعات يوميًا وبحد أقصى 3 أيام لكل مجموعة تدريبية، ويتم إرسالها بعد اعتمادها من مديرى المديريات إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل بدء التدريب.
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