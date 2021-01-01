

إصابة محافظ المنوفية بـ كورونا إصابة محافظ المنوفية بـ كورونا

أكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية عن إيجابية مسحه اللواء إبراهيم أبو ليمون وإصابته بفيروس كورونا.



جاء ذلك عقب إصابة 4 من العاملين بمكتب المحافظ بـ فيروس كورونا حيث تم أخذ مسحه من محافظ الإقليم لبيان ايجايبته من عدمه.



حيث ظهرت نتيجة المسحة ايجابيه حيث تم عزل المحافظ داخل استرا حته بشبين الكوم مع توفير الرعايه الصحيه له.

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يذكر ان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد استقبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجمعه الماضيه لافتتاح سينما ومسرح مدينة السادات بتكلفة بلغت (45) مليون جنيه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد ووفق أحدث النظم الحديثة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.حيث قام محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للسينما والمسرح وتم تفقد المبنى والمقام على مساحة إجمالية بلغت 6078م2 والمكون من طابقين الأول به قاعة العرض ومساحتها 800م2 تقريبًا وتضم 424 مقعد وخشبة مسرح مساحتها 200متر لاستيعاب العروض المسرحية، ويشمل الطابق الثاني غرفة إسقاط الإضاءة والصوت والعرض السنيمائي ومكاتب إدارية وتم تجهيز المبنى بأحداث المعدات والأجهزة الفنية الحديثة والمطورة ، فضلًا عن وجود حدائق ومساحات خضراء كمتنفس حضارى لخدمة الزائرين على مساحة 4271م2، هذا وقد تم إمداد المبنى وتجهيزه بمنظومة الحماية المدنية وتضم أحدث أكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق والأعمال الكهربائية لضمان الارتقاء بمنظومة وجودة العمل.ومن جانبها أشارت وزيرة الثقافة إلى أن افتتاح مسرح وسينما السادات بالمنوفية يأتي في إطار خطة اهتمام الوزارة بتطوير وإحلال ورفع كفاءة مسارح الدولة وفق خطط زمنية محددة لتطوير المحتوى الثقافي وذلك من منطلق الحرص على إثراء الحركة الفنية المسرحية وإيمانًا بأهمية ودور المسرح في رفع الوعى القومي للمواطنين.كما أوضحت الوزيرة إلى أن مسرح مدينة السادات يعد إضافة قوية لمنظومة العمل الإبداعي وتجسيدًا لاستراتيجية البنية الثقافية لنشر التنوير بالمجتمع، مؤكدة بأن الوزارة تسعى جاهدة لخلق مسرح قادر على بناء الشخصية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالجهد المبذول ومستوى حجم الأعمال موضحًا أن مشروع سينما ومسرح مدينة السادات سيعد بمثابة منارة ثقافية وفنية ومتنفسًا لمحبي الثقافة والفنون من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إفتتاح قصر ثقافة مدينة شبين الكوم ، كما أكد المحافظ على أهمية الدور الذى تلعبه وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري مشيدًا بالجهد المبذول الذى توليه الوزارة لخلق جيل واع ومثقف يعي أهمية الوطن وقضاياه من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ومحاربة الأفكار المتطرفة