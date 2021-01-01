ستتغير حياتك.. دعاء لكل من يواجه أي صعوبة في الحياة.. فيديو



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

قدم الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عبر صفحته عبر صفحته على الفيسبوك دعاء يقال حين يواجه الإنسان أمرًا صعبًا:"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلًا" حيث يقوله المؤمن إذا استصعب أمر، سواء كان طالب يمر بامتحان صعب، أو عبد يسعى إلى الرزق وغير ذلك.



وأوضح عاشور عبر صفحته، أن هذا الدعاء كله عبودية وكله خضوع لله وإنكسار واعتراف له بالقوة والعظمة والقهر، وهو يصلح لأمر صعب يواجهه المسلم فيتوجه إلى الله بهذا الدعاء.



وأضاف ان الإنسان حين يرى الأمر متيسرًا عليه أن يعرف أن الله من جعله سهلًا، فكل شيء يسير جاء من الله، أما الصعب والعسير الذي يقابل الإنسان في الحياة فهو الحزن أي من الحزن.

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ونشر الدكتور مجدى عاشور، دعاء قال إنه يحول حياة الإنسان من الشقاء إلى السعادة.وقال عاشور، إن المسلم لو قال "اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحنى واكتبنى سعيدا" فيستجيب الله دعاءه إذا كان مخلصا حثا ويحوله من الشقاء إلى السعادة لقوله تعالى (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).وأشار إلى أن الإنسان يحاسب على أفعاله ومخالفته لسنة النبى وأوامر ربه عز وجل، لأنه لا يعلم كتب شقى أم سعيد فى أم الكتاب؟ حتى لو كان مكتوب شقيا فى الكتاب فهو يحاسب على أفعاله وليس على ما هو مكتوب.هل الدعاء بعد المغرب مستجابالدعاء هو أن يطلبَ الداعي ما ينفعُه وما يكشف ضُرَّه؛ وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمةُ العبوديةِ، واستشعارُ الذلةِ البشرية، وفيه معنى الثناءِ على الله عز وجل، وإضافةِ الجود والكرم إليه.ويعد الدعاء طاعةٌ لله، وامتثالا لأمره قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (سورة غافر: الآية 60)، ويعتبر الدعاء عبادة، قال الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».