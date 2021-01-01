طلب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عدم توجيه السباب لأهل بيته بعد الفرصة التي أهدرها في مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا التتويج باللقب كان الأهم.
وتُوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه بنتيجة (2-1) على الزمالك في نهائي القرن على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وقال الشحات في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة، يا ريت محدش يشتمني بأمي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها، اشمتني أنا يا عم بس بلاش أمي وأهل بيتي".
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التعليقات على الشحات: لا تسبوا والدتي وأهل بيتي.. لم أقصد إهدار الفرصة.. والبطولة هي الأهم
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