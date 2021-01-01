ردا على مقتل العالم النووي.. صحيفة إيرانية تدعو إلى تدمير ميناء حيفا



مقتل العالم النووي "محسن فخري زاده" مقتل العالم النووي "محسن فخري زاده"

بينما ينتظر كثيرون رد إيران على مقتل العالم النووي "محسن فخري زاده"، دعت صحيفة إيرانية إلى مهاجمة مدينة حيفا، في ظل اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء العملية.



وطالبت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، بقصف ميناء حيفا، إذا ثبت أن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم محسن فخري زاده.



ودعت الصحيفة الإيرانية في مقال رئيسي إلى تنفيذ هجوم على الميناء؛ ردا على إسرائيل بطريقة تدمر المنشآت وتسبب خسائر بشرية كبيرة.

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وتطرقت إلى أكثر من ذلك، منتقدة ردود فعل إيران على مقتل قاسم سليماني، وقصف قاعدة عين الأسد العسكرية بالصواريخ.واعتبر المقال أن ضرب ميناء حيفا وإلحاق خسائر قوية سيكون ردا رادعا، لأن أمريكا وإسرائيل "غير مستعدين" لخوض حرب ومواجهة عسكرية مباشرة مع إيران.ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن قتل العالم النووي فخري زاده، لكن مصدرا استخباراتيا إسرائيليا قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن العالم يجب أن يشكر إسرائيل على اغتيال مهندس القنبلة النووية الإيرانية.وقُتل العالم النووي محسن فخري زاده، يوم الجمعة قرب العاصمة الإيرانية طهران، وهو من أبرز المسؤولين عن تطوير البرنامج النووي الإيراني.وتتهم السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، متعهدة بالانتقام لمقتل أبرز علمائها، فيما رفعت تل أبيب حالة التأهب في كافة سفارتها حول العالم تحسبا لأي هجوم انتقامي ردا على مقتل فخري زاده.يأتي ذلك في وقت تشير التقارير إلى ضغط غير مسبوق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران، من خلال العقوبات أو حتى العمليات العسكرية، قبل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة للسلطة في يناير.