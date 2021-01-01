حمزة المثلوثي يشارك في مران الزمالك لأول مرة

يشارك حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك الجديد في مران الفريق اليوم الأحد لأول مرة.
وتأتي خطوة مشاركة المثلوثي في مران الزمالك بعد قيده في قائمة الفريق رسميا استعدادا لمباراة طلائع الجيش.
ويحق للزمالك وباقي الفرق المستمرة في كأس مصر، إشراك صفقاتها الجديدة في المباريات المتبقية للبطولة.
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