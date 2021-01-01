

أمل جديد لمواجهة الفيروس.. ولادة طفل يحمل أجساما مضادة لكورونا أمل جديد لمواجهة الفيروس.. ولادة طفل يحمل أجساما مضادة لكورونا

وضعت سيدة من سنغافورة كانت مصابة بفيروس كورونا أثناء حملها، مولوداً يحمل أجساماً مضادة للفيروس، مما يقدم دليلاً جديداً على انتقال العدوى من الأم الحامل إلى جنينها.



وذكرت صحيفة "ستريت تايمز"، أن الأم سيلين نج – تشان، وضعت مولودها هذا الشهر، حاملاً الأجسام المضادة للفيروس، لكنه لم يكن مصاباً بكوفيد-19.



وقالت الأم للصحيفة: "يشتبه طبيبي الخاص في أنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19، إليه، خلال فترة حملي به"، وذكرت الأم، أنها ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

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الصحة العالمية: لا يوجد تأكيد حول انتقال العدوى إلى الجنينولم تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن الأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19، من الممكن أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.ارتفاع الإصابات بكورونا في سنغافورةوأعلنت وزارة الصحة السنغافورية، أمسن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد، إلى 58 ألفاً و205 حالات، بعد تسجيل ست إصابات خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت خمس حالات وافدة من الخارج جرى اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم، وحالة من المجتمع المحلي.ولم تُسجل أيضاً حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و111 حالة.