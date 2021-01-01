

5 أطعمة ومشروبات تضر بـ«الكلى».. تعرف عليها 5 أطعمة ومشروبات تضر بـ«الكلى».. تعرف عليها

ينعكس النظام الغذائي الذي نقوم بإتباعه بشكل إيجابي أو سلبي على صحة «الكلى» وعملها، حيث تعمل «الكلى» على تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات، بالتالي فهي تعمل طوال الوقت دون كلل، ولذلك يجب عليك إتباع نظام غذائي لا يضر بها.





وأوضحت بعض الدراسات، أنه هناك بعض الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة «الكلى»، وذلك نقلًا عن جريدة «زمان» التركية، ومنها:



1- اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على البروتين الضروري لصحتك، إلا أن إتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء من شأنه أن يساهم برفع مستويات البروتين في الجسم بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بـ«الكلى».

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2- ملح الطعاميحتاج جسم الإنسان إلى كمية منخفضة من الصوديوم من أجل القيام بعملياته الحيوية، لكن زيادة مستوياته من شأنها أن تسبب احتباس السوائل في الجسم، فضلًا عن أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم ينتج عنه زيادة في مستويات البروتين والتي يتم التخلص منها عن طريق البول.3- الكافيينتعتبر مادة الكافيين مدرة للبول، هذا يعني أن تناولك الكثير من مصادرها قد يسبب في استخدامك المتكرر للمرحاض، الأمر الذي يرفع من خطر إصابتك بالجفاف، كما تسبب زيادة تناول نسبة الكافيين زيادة تدفق الدورة الدموية، وبالتالي ارتفاع في ضغط الدم، وينصح الخبراء، بعدم تناول أكثر من من كوبين من القهوة يوميا، مع ضرورة حساب المصادر الأخرى من الكافيين أيضا، مثل الشاي والشيكولاتة ومشروبات الطاقة.4- المحليات الصناعيةيتجه كثير من الأشخاص إلى إستخدم المحليات الصناعية، كبديل للسكر، إلا إنها قد تلحق الضرر بـ«الكلى»، حيث تساعد على زيادة العمل والعبء على «الكلى» من أجل تصريفها، مما يسبب لها الضرر مع مرور الوقت.5- أطعمة أخرىأما الأطعمة الأخرى التي يجب تحديد كميتها آو تجنبها من أجل الحفاظ على صحة الكلى، فتشمل، منتجات الألبان، فهي غنية بالبروتين، بالتالي من المهم تحديد الحصة اليومية منها، والمشروبات الغازية لأنها تحتوي على مستويات عالية جدا من الكافيين والسكر والمحليات الصناعية، والكحول لأن من شانها أن تسبب الإصابة بالجفاف مما يرفع من خطر إصابة الكلى بالمشاكل المختلفة.