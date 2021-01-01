

10 فوائد مذهلة للشمر.. يقوي المناعة ويعالج الإمساك 10 فوائد مذهلة للشمر.. يقوي المناعة ويعالج الإمساك

يعتبر الشمر، من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام، لاحتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامين أ، والزنك والكالسيوم.



كما يعتبر الشمر الأخضر من أنواع الخضراوات التي استخدمت في شتى أنواع الوصفات الطبية الطبيعية منذ القدم بكافة أجزائه، وإليكم نقدم فوائد الشمر:



1- تنظيم ضغط الدم

يساعد مضغ بذور الشمر على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم ، وهو عنصر أساسي يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية.

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2- تقليل احتباس الماء في الجسمينصح خبراء التغذية، بتناول الشمر المغلي حيث يساهم في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، وإزالة السموم من الجسم، كما يعمل كمدر للبول، وتقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.3- علاج الإمساكيساهم شاي الشمر في علاج الانتفاخ وعسر الهضم، كما يعمل كمضاد للتشنجات والالتهابات، وتحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة .4- الحد من أعراض الربويساعد الشمر المغلي في القضاء على مشكلات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية وتقليل السعال والصداع المصاحبين له .5- تنقية الدميحتوي الشمر على الزيوت والألياف التي تعمل على تنقية الدم من السموم، وتسهيل امتصاص المواد الغذائية.6- تحسين البصريحتوي الشمر على فيتامين أ وهو من الفيتامينات الهامة للبصر، كما يعمل على تخفيف حدة أعراض الجلوكوما، وتهدئة التهاب الأعصاب البصرية.7- علاج حب الشبابيحتوي الشمر، على معادن هامة مثل الزنك والكالسيوم والسيلينيوم، وتعمل هذه المعادن على موازنة هرمونات الجسم وتوازن الأكسجين والحفاظ على البشرة خالية من الحبوب والشوائب.8- الوقاية من السرطانتكافح مضادات الأكسدة الموجودة في الشمر الجذور الحرة، وتساعد في علاج الإجهاد التأكسدي وحماية الجسم من أنواع السرطانات المختلفة مثل الجلد والمعدة والثدي.9- تحسين وظائف الدماغتبعا للبحوث العلمية، فان البوتاسيوم المتواجد بكثرة في الشمر يساعد على تحسين عمل الأعصاب عموما في الدماغ وفي كافة أنحاء الجسم، كما يساعد على إيصال أقصى كمية من الأكسجين للدماغ، ما يساعد الدماغ على العمل بكفاءة كبيرة.6- تقوية المناعةوأشار بعض الدراسات إلى أن احتواء الشمر على بعض المواد، مثل السيلينيوم يساعد على تحسين المناعة وتحسين ردود فعل جهاز المناعة .