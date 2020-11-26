أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا وصلت إلى 1.7 مليار يورو.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المحفظة تتنوع في قطاعات مختلفة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو، مع كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
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التعليقات على 1.7 مليار يورو حجم الاستثمارات بين مصر وألمانيا
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