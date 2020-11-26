1.7 مليار يورو حجم الاستثمارات بين مصر وألمانيا

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1.7 مليار يورو حجم الاستثمارات بين مصر وألمانيا

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا وصلت إلى 1.7 مليار يورو.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المحفظة تتنوع في قطاعات مختلفة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.

وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو، مع كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وتم التباحث حو ل مستجدات البرامج الجاري تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، حيث أفادت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن البرلمان الألماني وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو .

المصدر: مباشر

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