

نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالهند165.1٪ فى الربع الثالث من 2020 نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالهند165.1٪ فى الربع الثالث من 2020

أظهر السوق الهندي فيما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء نموًا كبيرًا هذا العام، فوفقًا لتقرير IDC، سجل السوق الهندي القابل للارتداء ربعًا قياسيًا حيث تم شحن 11.8 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2020 (يوليو - سبتمبر 2020) بمعدل نمو مذهل 165.1٪ على أساس سنوي، مسجلاً أعلى شحنات ربع سنوية حتى الآن.



ووفقًا لـ IDC، يتكون سوق الاجهزة القابل للارتداء من الأساور والساعات والنظارات، وقد دعم الطلب المتزايد على الأجهزة اللاسلكية فئة سماعات الأذن لتصل إلى أعلى شحنات لها على الإطلاق في الهند، حيث شهدت نموًا بنسبة 260.5٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.



وفي عمليات الإطلاق المتعددة خلال الربع، تصدرت BoA الفئة بحصة 32.4٪، تليها Samsung التي تضم أجهزة من Samsung وInfinity وHarman Kardon وJBL بحصة 15.0، كما تصدرت BoAt فئة TWS الإجمالية بحصة 26.1٪، تليها Realme التي وسعت حافظة الشبكات اللاسلكية حقًا وحصلت على المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 15.5٪ في فئة TWS.

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كما أظهرت أساور المعصم نموًا بنسبة 83.3٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2020، حيث شهدت انخفاضًا متتاليًا في النصف الأول من العام، ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 20.3٪ على أساس سنوي حيث بدأ المستخدمون في الترقية إلى الساعات.وأخيرًا، نمت الساعات بنسبة 119.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، حيث تم شحن 778 ألف وحدة في البلاد، مما يجعله الربع الأكبر منذ إطلاق هذه الفئة في الهند، وقد تصدرت شركة Noise، العلامة التجارية الهندية المتخصصة في أسلوب الحياة العصرية، هذا القطاع بنسبة 28.5٪ في الربع الثالث من عام 2020.