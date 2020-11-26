

شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم تنخفض أكثر من 30% شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم تنخفض أكثر من 30%

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم بدأت تعود لطبيعتها مرة أخرى َذلك بعد انتهاء أزمة فاصل العروة وظهور المحصول الجديد في السوق وبكميات سمحت بهبوط الأسعار خلال الأسبوع الماضي.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم انخفضت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 % في سعر الكيلو وذلك بعد أن سجلت أسعار تتراوح بين 5-9 جنيهات سجل الكيلو اليوم 2.5-6 جنيهات، وذلك بعد أن تم طرح إنتاج محصول محافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه فور ظهور إنتاج محصول وجه بحرى ستنخفض الأسعار مرة أخرى وستعود لطبيعتها.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشعبة قد صرحت في وقت سابق ومع ظهور أزمة الطماطم أكدت على أن الأسعار ستنخفض مع دخول شهر ديسمبر وبالفعل الأسعار شهدت انخفاض في السوق المحلى، موضحا أن الأسعار الاسترشادية بسوق العبور تعتبر دليل للمستهلك حتى لا يتعرض للاستغلال من أي تاجر، حيث إن أقصى هامش ربع بعد مصاريف النقل وأيضا مكان البيع فإنه لا يتخطى حاجز 4 جنيهات في سعر الكيلو ويبدأ من جنيه.



الجدير بالذكر أن الدكتورعلاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة قال إنه يتم حاليا زيادة معروض طرح العروة الخريفية من الطماطم بالأسواق من عدة مناطق من محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة مما أدى إلى تراجع أسعارها بالأسواق.



وأضاف مدير عام إدارة الخضر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زيادة إنتاج طرح العروة الخريفية للخضروات بالأسواق حاليا، متابعا أن هناك لجان مرورية من قبل إدارة الخضر، بمتابع انتاج محصول الطماطم للعروة الخريفى لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية، ومتابعة العديد من أصناف الخضر" الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.