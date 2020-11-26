تعرف على المراكز الـ10 الأولى بين الصادرات الزراعية المصرية

تواصل الصادرات الزراعية المصرية غزو الأسواق العالمية، فعلى الرغم من انتشار فيروس «كوورنا» في العالم وفرض جميع الدول إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية تسير في الطريق الصحيح بفضل المنظومة الجديدة للتصدير وتطبيق أعلى معايير الجودة في المنتجات الزراعية.
وارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤخرا وبلغت الصادرات حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية من تصدير 13 منتجي زراعي، وهم الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
ونرصد المنتجات الزراعية التي حصلت على الـ13 مركز الأولي بين الصادرات الزراعية المصرية وفقا لأخر تقرير لوزارة الزراعة.
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