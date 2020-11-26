

تعرف على المراكز الـ10 الأولى بين الصادرات الزراعية المصرية تعرف على المراكز الـ10 الأولى بين الصادرات الزراعية المصرية

تواصل الصادرات الزراعية المصرية غزو الأسواق العالمية، فعلى الرغم من انتشار فيروس «كوورنا» في العالم وفرض جميع الدول إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية تسير في الطريق الصحيح بفضل المنظومة الجديدة للتصدير وتطبيق أعلى معايير الجودة في المنتجات الزراعية.



وارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤخرا وبلغت الصادرات حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية من تصدير 13 منتجي زراعي، وهم الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.



ونرصد المنتجات الزراعية التي حصلت على الـ13 مركز الأولي بين الصادرات الزراعية المصرية وفقا لأخر تقرير لوزارة الزراعة.

قد يعجبك أيضا...

-الموالح احتلت المركز الأول حيث تم تصدير مليون و420 ألف 204 طن.- البطاطس احتلت المركز الثاني حيث تم تصدير 678 ألف 577 طن.-البصل احتل المركز الثالث، حيت تم تصدير 401 ألف و357 طن.-العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 847 طن.-الرمان جاء في المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألف و 969 طن.-المانجو احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 الف و272 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من-الثوم احتل المركز السابع بإجمالي 35 ألف و108 طن.- الفاصوليا احتلت المركز الثامن بإجمالي 20 الف و 495 طن.-الجوافة احتلت المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 الف و 189 طن.- الخيار احتل المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن.- الفلفل احتل المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طن.- الباذنجان احتل المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طن.-الفراولة احتلت المركز الثالث عشر بإجمالي 660 طن.