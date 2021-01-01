لأول مرة .. شوبير يكشف سرا عن محمد الشناوى فى نهائى إفريقيا



شوبير يكشف سرا عن محمد الشناوى شوبير يكشف سرا عن محمد الشناوى

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "أذيع سرًا يحكى لأول مرة الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك يا جماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك".





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وأضاف: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة ".وتابع : " فعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فنًا وأخلاقًا وكابتن بمعنى الكلمة".وعلى الجانب الأخر حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك .وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى بالاستغناء عنه بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى .وفى الإطار ذاته ، قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لانها المباراة النهائية.وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به ".وكشف "السولية" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".وأكد أن المباارة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة ".