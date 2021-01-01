

موعد توافر اللقاح الروسي في الأسواق وسعره.. فيديو موعد توافر اللقاح الروسي في الأسواق وسعره.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعد أمين، أستاذ أمراض الباطنة بموسكو، إن اللقاح الروسي سبوتنك تم تجربته على آلاف من المواطنين وأثبت فاعليته ووصلت نتائجه إلى 95% كفاءة وهذا بعد 42 يومًا من الجرعة الأولي ويتم اخذه على جرعتين مؤكدا على أن الذين أخذوا اللقاح ظهرت لديهم مناعة مستمرة ضد فيروس كورونا .



وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الجرعة الأولى تعطي مناعة تصل إلى 91% وهذا بعد 28 يومًا وبعد 42 يومًا تصل فعالية اللقاح إلى 95% لافتا الى ان من يريد ان يأخذ اللقاح في روسيا عملية التسجيل على المواقع الإلكترونية لحجز اللقاح وهذا تابع لوزارة الصحة .



وأوضح "سعد"، أن المواطنين الآن في روسيا يتكالبون على أخذ اللقاح وهذا بعد إثبات فعاليته وهناك اطباء تم تطعيمهم بلقاح واثبت فاعليته معهم أيضًا وقمت بعمل بعض التحاليل لأخذ اللقاح في آخر ديسمبر سيكون متاحا للجمهور .

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وتابع "سعد"، أن سعر اللقاحين سيكون أقل من 20 دولار وهذا يؤكد علي أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح الروسي ستكون أقل من 10 دولارات.وأعلنت روسيا، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".