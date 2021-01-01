مخطط إسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله.. تفاصيل

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مخطط إسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله

كشفت تقارير إعلامية عن إحباط مخطط لاغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، الأسبوع الماضي، كجزء من عملية واسعة أعدتها إسرائيل لاغتيال القيادي البارز.

وذكرت صحيفة "الجريدة الكويتية" نقلا عن مصدر مقرب من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن حسن نصر الله أبلغ اللواء إسماعيل قآني قائد الفيلق هذه المعلومات خلال لقائهما في بيروت.

وأوضح المصدر، أن نصر الله أطلع قاني على تقديرات الحزب حول إمكانية لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ما يسمى "الخطة باء"، والتي تقضي بأن توجه إسرائيل ضربة للمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية ومقار لحلفاء طهران في المنطقة، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير المقبل.

وأضافت أن حسن نصر الله يعتقد أن هدف إسرائيل من هذه العملية إثارة اضطرابات، أو حتى إشعال فتيل حرب في المنطقة قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة.

وذكر المصدر المقرب من الجنرال الإيراني أنه إذا كان هناك خطر ضربة عسكرية تستهدف محور المقاومة فإنه لن يأتي من الولايات المتحدة بل من إسرائيل.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإسرائلية "مكان" الأنباء حول مخطط اغتيال نصر الله، وهي تسريبات نشرت قبل يوم واحد من قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح قرب العاصمة طهران، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء العملية.
جاء ذلك في وقت تتحدث التقارير عن مخطط إسرائيلي أمريكي للضغط على إيران خلال الأشهر المتبقية في ولاية دونالد ترامب.

المصدر: صحيفة "الجريدة الكويتية"

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