كشفت تقارير إعلامية عن إحباط مخطط لاغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، الأسبوع الماضي، كجزء من عملية واسعة أعدتها إسرائيل لاغتيال القيادي البارز.
وذكرت صحيفة "الجريدة الكويتية" نقلا عن مصدر مقرب من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن حسن نصر الله أبلغ اللواء إسماعيل قآني قائد الفيلق هذه المعلومات خلال لقائهما في بيروت.
وأوضح المصدر، أن نصر الله أطلع قاني على تقديرات الحزب حول إمكانية لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ما يسمى "الخطة باء"، والتي تقضي بأن توجه إسرائيل ضربة للمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية ومقار لحلفاء طهران في المنطقة، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير المقبل.
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التعليقات على مخطط إسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله.. تفاصيل
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