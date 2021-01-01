طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات والأسماك



طريقة سلطة الطحينة طريقة سلطة الطحينة

تعد طريقة سلطة الطحينة أسهل الوصفات المميزة واللذيذة بين السلطات، وهي عبارة عن مطحون الحمص مع الزيت، ويتم إعداده بخطوات بسيطة بجانب الوصفات والأكلات كنوع من المقبلات الفواتح الشهية، وفيما يلي سنقوم بوضع أكثر من طريقة سلطة الطحينة للمشويات والأسماك.



طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات



مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات

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كوب من الطحينةثلاثة أرباع كوب من عصير الليمون الحامضملعقتان كبيرتان من الماءسنان من الثوم المهروسنصف ملعقة صغيرة من الملحربع ملعقة صغيرة من الكمونطريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات1- تخلط الطحينية مع الثوم وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي.2- يضاف الملح والكمون إلى المكونات وتخلط جيدًا.3- يسكب المزيج في وعاء.4- تحرك الطحينة جيدًا ومن ثم تقدم.5- يمكن إضافة البقدونس المفروم إلى الطحينة.سلطة الطحينة للمشاويمقادير سلطة الطحينة للمشاوينصف كوب طحينة2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيضعصير نصف حبة ليمون3 ملاعق ماءملح وفلفل أسود حسب الرغبةكمونفصين ثوم مفرومين ناعمًاطريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي:1- خففي الطحينة بالماء، ويتم التقليب جيدًا، ثم أضيفي إليها كلا من الملح، والفلفل الأسود، والكمون ويتم المزج جيدًا.2- أضيفي الخل وعصير الليمون إلى الخليط، مع التقليب.3- يوضع الثوم المفروم مع الخليط السابق، ويتم التقليب حتى الحصول على الخليط المتجانس.4- توضع سلطة الطحينة في أطباق التقديم، وتقدم مع المشاوي، وبالهناء والشفاء.إقرأ ايضا | خطوة بخطوة في البيت.. شاهد | طريقة عمل الحلاوة الطحينة بالمكسراتطريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادىمقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادىملعقتان من الطحينةنصف كوب من اللبن الزباديربع كوب من الماء المغليسن من الثوم المهروسثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمونربع كوب من زيت الزيتونرشة من الملحرشة من الفلفل الأسودطريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى1- توضع الطحينية مع الماء في وعاء وتحرك جيدًا.2- يضاف اللبن الزبادي والثوم وعصير الليمون، وتقلب المكونات.3- يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، وتخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.4- تقدم هذه سلطة الطحينة بالزبادى مع الخضراوات.طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زباديمقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زباديكوب من الطحينة2 ثمرة خيار مقطعة إلى قطع متوسطة في الحجمثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجمبصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم2 حبة من الفجل مقطعة إلى قطع متوسطة الحجمفنجان واحد من الخل الأبيضنصف كوب من الماءالقليل من الملح والفلفل الأسود والكمونطريقة عمل سلطة الطحينة بدون زبادي1- اخلطي كلا من الطحينة، والملح، والفلفل الأسود، والكمون معًا.2- أضيفي مقدارا من الماء إلى الخليط، ويتم المزج حتى الحصول على الطحينة متماسكة القوام.3- أضيفي قطع الطماطم، والخيار، والبصل، والفجل، ويتم التقليب جيدًا.4- ضعي سلطة الطحينة في طبق التقديم.طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعممقادير طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم2 معلقة كبيرة طحينة1 معلقة كبيرة خلعصرة ليمونرشة من الملحرشة من فلفل أسودرشة من كمونرشة من كزبرة ناشفةرشة من جوزة الطيبرشة شطة حسب الرغبة1 فص ثوم مفرومماء فاترطريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم1- في طبق نقوم بإضافة الطحينة ثم نضع التوابل، ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.2- ثم نضيف الخل والليمون، ونقلب كويس3- نقوم بإضافة الماء الفاتر بالتدريج، ونقلب إلى ان تصل للقوام المطلوب .4- نضع سلطة الطحينة في الثلاجة حتى تبرد تماما .سلطة الطحينة للسمكمقادير سلطة الطحينة للسمك100 غرام من الطحينة40 غرام من عصير الليمونثلاثة حبات من الثوم أو حسب الرغبةربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبةحزمة من البقدونسطريقة عمل سلطة الطحينة للسمك1- يدق الثوم مع الملح.2- تضاف الطحينة وعصير الليمون إلى المكونات.3- يسكب القليل من الماء على الخليط.4- تفرم حزمة البقدونس فرمًا ناعمًا.5- يضاف البقدونس المفروم إلى الطحينة، وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس، ومن ثم تقدم سلطة البقدونس بالطحينة.طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيقمقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيقكوب إلا ربع من السمسمكوب كامل من الدقيق الأبيض الفاخرنصف كوب من الزيت النباتيطريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق1- يتم فرز السمسم جيدًا للتخلص من الشوائب، ثم نضعه في طاسة على النار لمدة دقيقتين حتى يصبح ذهبي اللون، وذلك حتى يتم تحميص السمسم وهي من الخطوات الهامة للحصول على طحينة سمسم ذات طعم رائع وطازج.2- نضع السمسم في مطحنة البهارات ونطحنه حتى يصبح ناعمًا.3- نضع الزيت والدقيق في الخلاط ونبدأ في خفقها سويًا.4- نضيف السمسم المطحون مع استمرار الخفق.5- إذا وجدنا الخليط يابسًا نزيد كمية أخرى من الزيت بشكل تدريجي حتى نحصل على القوام المرغوب به.6- تقليب الخليط بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس، وخاليًا من أي تكتلات.7- نضع الطحينة في برطمان، ونقوم بحفظها في برطمان محكم الغلق .