طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات والأسماك

طريقة سلطة الطحينة
تعد طريقة سلطة الطحينة أسهل الوصفات المميزة واللذيذة بين السلطات، وهي عبارة عن مطحون الحمص مع الزيت، ويتم إعداده بخطوات بسيطة بجانب الوصفات والأكلات كنوع من المقبلات الفواتح الشهية، وفيما يلي سنقوم بوضع أكثر من طريقة سلطة الطحينة للمشويات والأسماك.
طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات
مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات
كوب من الطحينة
ثلاثة أرباع كوب من عصير الليمون الحامض
ملعقتان كبيرتان من الماء
سنان من الثوم المهروس
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الكمون
طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات
1- تخلط الطحينية مع الثوم وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي.
2- يضاف الملح والكمون إلى المكونات وتخلط جيدًا.
3- يسكب المزيج في وعاء.
4- تحرك الطحينة جيدًا ومن ثم تقدم.
5- يمكن إضافة البقدونس المفروم إلى الطحينة.
سلطة الطحينة للمشاوي
مقادير سلطة الطحينة للمشاوي
نصف كوب طحينة
2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
عصير نصف حبة ليمون
3 ملاعق ماء
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كمون
فصين ثوم مفرومين ناعمًا
طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي:
1- خففي الطحينة بالماء، ويتم التقليب جيدًا، ثم أضيفي إليها كلا من الملح، والفلفل الأسود، والكمون ويتم المزج جيدًا.
2- أضيفي الخل وعصير الليمون إلى الخليط، مع التقليب.
3- يوضع الثوم المفروم مع الخليط السابق، ويتم التقليب حتى الحصول على الخليط المتجانس.
4- توضع سلطة الطحينة في أطباق التقديم، وتقدم مع المشاوي، وبالهناء والشفاء.
إقرأ ايضا | خطوة بخطوة في البيت.. شاهد | طريقة عمل الحلاوة الطحينة بالمكسرات
طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى
مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى
ملعقتان من الطحينة
نصف كوب من اللبن الزبادي
ربع كوب من الماء المغلي
سن من الثوم المهروس
ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
ربع كوب من زيت الزيتون
رشة من الملح
رشة من الفلفل الأسود
طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى
1- توضع الطحينية مع الماء في وعاء وتحرك جيدًا.
2- يضاف اللبن الزبادي والثوم وعصير الليمون، وتقلب المكونات.
3- يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، وتخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.
4- تقدم هذه سلطة الطحينة بالزبادى مع الخضراوات.
طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زبادي
مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زبادي
كوب من الطحينة
2 ثمرة خيار مقطعة إلى قطع متوسطة في الحجم
ثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم
بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم
2 حبة من الفجل مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم
فنجان واحد من الخل الأبيض
نصف كوب من الماء
القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون
طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زبادي
1- اخلطي كلا من الطحينة، والملح، والفلفل الأسود، والكمون معًا.
2- أضيفي مقدارا من الماء إلى الخليط، ويتم المزج حتى الحصول على الطحينة متماسكة القوام.
3- أضيفي قطع الطماطم، والخيار، والبصل، والفجل، ويتم التقليب جيدًا.
4- ضعي سلطة الطحينة في طبق التقديم.
طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم
مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم
2 معلقة كبيرة طحينة
1 معلقة كبيرة خل
عصرة ليمون
رشة من الملح
رشة من فلفل أسود
رشة من كمون
رشة من كزبرة ناشفة
رشة من جوزة الطيب
رشة شطة حسب الرغبة
1 فص ثوم مفروم
ماء فاتر
طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم
1- في طبق نقوم بإضافة الطحينة ثم نضع التوابل، ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
2- ثم نضيف الخل والليمون، ونقلب كويس
3- نقوم بإضافة الماء الفاتر بالتدريج، ونقلب إلى ان تصل للقوام المطلوب .
4- نضع سلطة الطحينة في الثلاجة حتى تبرد تماما .
سلطة الطحينة للسمك
مقادير سلطة الطحينة للسمك
100 غرام من الطحينة
40 غرام من عصير الليمون
ثلاثة حبات من الثوم أو حسب الرغبة
ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة
حزمة من البقدونس
طريقة عمل سلطة الطحينة للسمك
1- يدق الثوم مع الملح.
2- تضاف الطحينة وعصير الليمون إلى المكونات.
3- يسكب القليل من الماء على الخليط.
4- تفرم حزمة البقدونس فرمًا ناعمًا.
5- يضاف البقدونس المفروم إلى الطحينة، وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس، ومن ثم تقدم سلطة البقدونس بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق
مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق
كوب إلا ربع من السمسم
كوب كامل من الدقيق الأبيض الفاخر
نصف كوب من الزيت النباتي
طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق
1- يتم فرز السمسم جيدًا للتخلص من الشوائب، ثم نضعه في طاسة على النار لمدة دقيقتين حتى يصبح ذهبي اللون، وذلك حتى يتم تحميص السمسم وهي من الخطوات الهامة للحصول على طحينة سمسم ذات طعم رائع وطازج.
2- نضع السمسم في مطحنة البهارات ونطحنه حتى يصبح ناعمًا.
3- نضع الزيت والدقيق في الخلاط ونبدأ في خفقها سويًا.
4- نضيف السمسم المطحون مع استمرار الخفق.
5- إذا وجدنا الخليط يابسًا نزيد كمية أخرى من الزيت بشكل تدريجي حتى نحصل على القوام المرغوب به.
6- تقليب الخليط بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس، وخاليًا من أي تكتلات.
7- نضع الطحينة في برطمان، ونقوم بحفظها في برطمان محكم الغلق .
التعليقات على طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات والأسماك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق