5 حيل بسيطة لتجنب بقع أحمر الشفاه.. كريم الأساس والمناديل الأبرز



لتجنب بقع أحمر الشفاه لتجنب بقع أحمر الشفاه

من السهل الظهور بمظهر رائع مع شفاه مشرقة وجريئة، لكن أحيانًا ما يفسد أحمر الشفاه إطلالتنا حين يلطخ ملابسنا، وهى مشكلة شائعة، حيث اعتدنا أن يترك مكياج الشفاه وراءه عددًا قليلاً من الإصابات، سواء على الملابس أو على أجزاء أخرى من الوجه.



ولتجنب هذه المشكلة قدم موقع "style carzye" 5 طرق لمنع تلطخ أحمر الشفاه لما حولك، وستعرفين الآن كيفية تعديل مكياج الشفاه للاستعداد ليوم مقاوم للبقع:



1. ضعي قلم تحديد الشفاه:

من أفضل الطرق لإبراز شفتيكِ وجاذبيتها هى تطبيق محدد شفاه قبل أحمر الشفاه، فهذه الخطوة تمنع أيضًا نقل أحمر الشفاه، فعادةً ما تكون تركيبة محدد الشفاه جافة قليلاً في الملمس وتحمل التركيبة الكريمية لأحمر الشفاه، مما يمنع نقله.

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كما يبرز محدد الشفاه شكل شفتيك، ويساعد على خلق عمق ويحافظ أيضًا على لون الشفاه المفضل لديك في مكانه لمنحك مكياج شفاه يدوم طويلاً.2. جربى برايمر الشفاه:يساعد برايمر الشفاه في تحضير شفتيك من خلال تكوين قاعدة متساوية وخالية من العيوب، وتعمل المكونات الموجودة في تركيبة برايمر الشفاه أيضًا على زيادة طول عمر أحمر الشفاه وكذلك تمنع الانتقال إلى ملابسك.3. استخدمى المناديل:إنها خدعة بسيطة لكنها فعالة، ابدأي في وضع طبقة رقيقة من أحمر الشفاه على شفتيكِ، ثم خذي منديلًا ورقيًا نظيفًا وامسحي شفتيكِ.بعد ذلك ضعى طبقة أخرى من أحمر الشفاه، كل ما عليك أن تتذكريه للحصول على هذه الحيلة بشكل صحيح هو تجنب الضغط بقوة لأنك لا تريدين إزالة أحمر الشفاه أو إزالته تمامًا.4. استخدمى البودرة:هذه الحيلة طريقة أخرى بسيطة لكنها فعالة، بعد وضع أحمر الشفاه، خذي البودرة المضغوطة أو الشفافة المفضلة لديك بفرشاة كبيرة ورشيها على شفتيك لضبط أحمر الشفاه، حيث تساعد تركيبة البودرة في تقليل الرطوبة الزائدة من أحمر الشفاه.ثم قومي بإعادة تطبيق طبقة أخرى من أحمر الشفاه، إنها أيضًا خدعة رائعة لاستخدام أحمر الخدود الذي يتناسب مع أحمر الشفاه الخاص بك ووضعه فوق الجزء العلوى من أحمر الشفاه للحفاظ على حالته.5. كريم الأساس:تمامًا مثل محدد الشفاه الذي يساعد في تثبيت أحمر الشفاه، فإن تطبيق كريم الأساس يساعد في تحضير شفتيك لتطبيق أحمر الشفاه، حيث يمنع نقل أحمر الشفاه من خط الشفاه وتلطيخ ملابسك.