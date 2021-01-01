4 نصائح تساعدك فى اختيار حمالة صدر مناسبة دون الاضطرار للقياس



نصائح تساعدك فى اختيار حمالة صدر مناسبة نصائح تساعدك فى اختيار حمالة صدر مناسبة

اختيار حمالة الصدر المناسبة ليس مهمًا فقط فى منحك الشعور بالراحة، إنما يؤثر بشكل كبير على مظهرك ومدى تناسق الملابس. وتواجه الكثيرات صعوبة فى اختيار حمالة الصدر المناسبة لأنها لا تفضل تجربتها وقياسها خارج المنزل، لذا نقدم لكِ عدة نصائح تساعدك فى اختيار حمالة الصدر المناسبة دون الحاجة إلى قياسها.



أولا الشكل:

تتعدد أشكال حمالات الصدر حسب الحاجة، فمنها "المبطن" والذي يحتوى على حشوة إضافية من الإسفنج وهى الأنواع التى تناسب صاحبات الصدر الصغير، أما النوع "غير المبطن" يناسب الصدر الأكبر.





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ثانياً الخامة:تختلف الخامات حسب استخدام كل نوعٍ، فمنها الخامة القطنية وهي الأفضل والمناسبة دوماً في جميع الأوقات خاصة في ساعات عملك الطويلة أو اذا كنتي رياضية وتمارسين الرياضة باستمرار.وهناك الستان وهذا النوع مناسب للسهرات أو لارتدائها أسفل "اللانجري" أو ملابس النوم، ويفضل ارتداء الحمالة الخالية من القطعة الحديدية بداخلها أثناء النوم لتنعمي براحة أكبر.ثالثاً التصميم:يجب ألا نتجاهل تصميم حمالة الصدر، فيوجد بعض التصميمات ذات بروز ورسومات واضحة تظهر تفاصيلها عند ارتدائك الملابس الخارجية مهما كانت واسعة، بالإضافة لتصميم الحمالات فيجب مراعاة أنها لن تكون ظاهرة إذا كنتِ ترتدين فستانا مفتوحا، فيجب وقتها اختيار حمالة شفافة أو بدون حمالات.رابعاً القياس:عليكِ مراعاة قياسك جيداً لان تلك المنتجات لا يسهل تجربتها ولا يمكن استرجاعها أو استبدالها، فنقدم لكِ طريقة سهلة لمعرفة قياس الحمالة دون ارتدائها وهي (قياس قطر الصدر- قياس قطر أسفل الصدر = مقاس الحمالة) كما موضح في الصور.