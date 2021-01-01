تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
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التعليقات على الأرصاد تتوقع شبورة صباح الغد وطقسا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 13
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