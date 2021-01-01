لحظة وصول الرئيس السيسى جوبا وسلفا كير يستقبله بالمطار.. فيديو



لحظة وصول الرئيس إلى جوبا لحظة وصول الرئيس إلى جوبا

أذاعت فضائية إكسترا نيوز قبل قليل، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جنوب السودان، حيث كان فى استقباله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولى.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

