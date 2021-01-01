15 سببا لحدوث نوبة قلبية غير متوقعة



نوبة قلبية نوبة قلبية

يجهل بعض الأشخاص مسببات النوبات القلبية، ولا يتوقعون ان ما يستخفون به يمكن أن يسبب نوبة قلبية فى الحال، لذلك نقدم، مسببات النوبات القلبية الغير متوقعة التى تتمثل فيما يلي.



قلة النوم



ستشعر بالغضب والتعب إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم ، ولكن هذا قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أيضًا. في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 6 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف مقارنة بمن ينامون 6 إلى 8 ساعات ، والأطباء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب ذلك ، لكنهم يعرفون أن الخسارة النوم يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى التهاب. لا أحد من هؤلاء جيد لقلبك.

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صداع نصفيالأشخاص الذين يصابون بها هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في وقت لاحق من الحياة مقارنة بمن لا يصابون بها. ويبدو أن تلك التي تحتوي على الهالات - مشاهد أو أصوات أو مشاعر غريبة تبدأ قبل حدوث الصداع - لها صلة أقوى بمشكلات القلب.طقس باردإنها صدمة للنظام. قد يؤدي التواجد في الخارج في أشهر الشتاء إلى تضيق الشرايين ، مما يجعل وصول الدم إلى قلبك أكثر صعوبة. علاوة على ذلك ، يجب أن يعمل قلبك بجد أكبر للحفاظ على دفء جسمك. إذا كنت قلقًا بشأن ذلك ، فقم بتشغيله بذكاء في درجات الحرارة الباردة ، وقلل من النشاط البدني الشاق ، مثل تجريف الثلج.تلوث الهواء وعادم السياراتتكون النوبات القلبية أكثر شيوعًا عندما تكون مستويات تلوث الهواء مرتفعة. الأشخاص الذين يتنفسون هواءًا ملوثًا بشكل منتظم هم أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب. قد يكون الجلوس في زحمة السير أمرًا خطيرًا بشكل خاص ، لأنه قد يجمع بين أبخرة السيارة والغضب أو الإحباط.وجبة كبيرة ثقيلةفكر مرتين قبل التراجع لثواني أو ثلثي - فقد يؤلمك أكثر من محيط خصرك. عندما تأكل كميات كبيرة من الطعام في جلسة واحدة ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد نورإبينفرين في جسمك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، وقد يؤدي إلى حدوث أزمات قلبية لدى بعض الأشخاص. يمكن أن تسبب الوجبات الدهنية أيضًا قفزة مفاجئة في نوع من الدهون في الدم ، وقد يؤدي ذلك إلى تلف بعض الأوعية الدموية بشكل مؤقت أيضًا.المشاعر القوية ، السلبية أو الإيجابيةمن المعروف أن الغضب والحزن والتوتر من العوامل المسببة لمشاكل القلب ، ولكن الأحداث المبهجة يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى نوبة قلبية أيضًا. يمكن أن ينجم عن نوع المشاعر التي تصاحب حفل عيد ميلاد مفاجئ ، أو حفل زفاف ، أو ولادة حفيد.مجهود مفاجئ أو مكثفالحصول على قوام قوامه الطبيعي سيحمي قلبك على المدى الطويل ، لكن القيام بالكثير قد يكون خطيرًا. حوالي 6٪ من النوبات القلبية ناتجة عن المجهود البدني الشديد. وعلى الرغم من أنك سمعت على الأرجح أن التمارين طريقة جيدة لتخفيف التوتر ، فمن المهم بشكل خاص عدم المبالغة فيها عندما تكون غاضبًا أو مستاءً.نزلات البرد أو الانفلونزاعندما يقاوم جهازك المناعي الخلل ، يمكن أن يسبب التهابًا يمكن أن يضر قلبك وشرايينك. في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف. لكن مستوى الخطر لديهم عاد إلى طبيعته بعد أن تخلصوا من العدوى لبضعة أسابيع. ترتفع معدلات النوبات القلبية أيضًا أثناء تفشي الإنفلونزا - وهو سبب وجيه آخر للحصول على لقاح الإنفلونزا.الربوتزداد فرص إصابتك بنوبة قلبية بنسبة 70٪ إذا كنت مصابًا بمرض الرئة هذا. حتى إذا كنت تستخدم جهاز الاستنشاق للسيطرة عليه ، فإن مخاطرك لا تزال أعلى من المعتاد. بسبب الربو الذي تعاني منه ، قد تميل أيضًا إلى تجاهل ضيق الصدر ، والذي يمكن أن يكون علامة مبكرة على نوبة قلبية. لا يعرف الأطباء ما إذا كانت مشاكل التنفس تؤدي إلى النوبات القلبية أو إذا كان لديهم سبب مشترك: الالتهاب.الخروج من السرير في الصباحتكون النوبات القلبية أكثر شيوعًا في الصباح. يغمر عقلك جسمك بالهرمونات لمساعدتك على الاستيقاظ ، وهذا يضع بعض الضغط الإضافي على قلبك. قد تصاب أيضًا بالجفاف بعد نوم طويل ، مما قد يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر أيضًا.الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسانأظهرت الدراسات أن معدلات النوبات القلبية ترتفع بعد الكوارث الكبرى مثل الزلازل أو الهجمات الإرهابية. وليس فقط متابعتهم مباشرة ، ولكن حتى بعد سنوات قليلة. قد لا تتمكن من تجنب هذه الأنواع من المواقف ، ولكن يمكنك القيام بأشياء لإدارة التوتر بعد ذلك ، مثل التأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة وممارسة الرياضة.الجنسمثل العديد من أشكال التمارين الرياضية ، تم ربط النشاط الجنسي بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية. لكنها صغيرة جدًا ، خاصةً إذا كنت لائقًا بدنيًا وبصحة جيدة. بالنسبة لمعظم الناس ، يمكن ويجب أن يكون الجنس جزءًا مهمًا - وصحيًا - من الحياة. لكن تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك مخاوف.المشاهد الرياضيةيمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة إلى نوبة قلبية - ويمكن لمشاهدتها أيضًا. في عام 2006 ، ارتفعت النوبات القلبية في ألمانيا خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم. وبعد 1980 Super Bowl ، ارتفعت النوبات القلبية القاتلة في لوس أنجلوس بعد خسارة الكباش.كحوليبدو أن تناول مشروب يوميًا يساعد في حماية قلبك من الأمراض ، لكن الإفراط في تناول الكحوليات قد يفعل العكس تمامًا. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة أنواع معينة من الكوليسترول السيئ ويؤدي إلى زيادة الوزن - وكل ذلك يمكن أن يؤذي قلبك. يمكن أن تكون هناك أيضًا عواقب قصيرة المدى: ليلة واحدة من الإفراط في الشرب يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الأسبوع المقبل ، وفقًا لإحدى الدراسات.قهوةالقهوة لها مزاياها وعيوبها تمامًا مثل الكحول. يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث نوبة ، خاصة إذا كنت لا تشربه بانتظام أو كنت معرضًا للخطر لأسباب أخرى. بشكل عام ، يبدو أن القهوة مفيدة لقلبك. يميل الأشخاص الذين يتناولون 3 إلى 5 أكواب في اليوم إلى انخفاض نسبة البلاك في شرايينهم، وهذا أمر جيد.