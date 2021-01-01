الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي

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أعلن زعيم القوات الانفصالية في إقليم تيجراي بدء هجوم الجيش الإثيوبي على ميكيلي، عاصمة الإقليم، وذلك بعد انتهاء مهلة حكومية لقوات تيجراي للاستسلام.



ونقلت وكالة "رويترز" عن دبرصيون جبرميكائيل، زعيم جبهة تحرير تيجراي، قوله إن الجيش الإثيوبي يشن قصفا جويا مكثفا على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.



وأكد زعيم جبهة تيجراي أن ميكيلي تتعرض لقصف عنيف، كما اتهم إريتريا بمداهمة مخيمات اللاجئين في تيجراي للقبض على الفارين من هناك.

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في المقابل، تقول الحكومة الإثيوبية إن قوات الجيش لن تقصف المناطق المدنية، وغن سلامة المدنيين في ميكيلي وتيجراي من أولوياتها.كان الجيش الإثيوبي أعلن في وقت سابق تقدمه والسيطرة على مناطق استراتيجية على بعد نحو 50 كم من ميكيلي عاصمة تيجراي.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الجيش الإثيوبي يقصف ميكيلي عاصمة تيجراي بالمدفعية الثقيلة.فيما حذرت منظمات أممية وحقوقية من تصاعد الصراع في تيجراي، مبدية مخاوفها من الهجوم على ميكيلي حيث يعيش نصف مليون نسمة.وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساع دولية ضمنها محاولات الاتحاد الأفريقي لوقف الصراع في إقليم تيجراي.والذي أدى لنزوح عشرات آلاف المدنيين نحو السودان وإريتريا.