لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل مسابقتى التصوير الضوئى والأفلام القصيرة وشروط كل منهما



التصوير الضوئى التصوير الضوئى

تسعى جامعة القاهرة دائما للجمع بين العلم والترفيه، وتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم ولذلك تعلن جامعة القاهرة عن أكبر مسابقات طلابية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 - 2021 ، ولكن ستكون أونلاين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن بين هذه المسابقات فهناك مسابقات فنية وثقافية واجتماعية ورياضية ومن أهمها:



- مسابقة التصوير الضوئى

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تعتبر من أجدد المسابقات التى قدمتها جامعة القاهرة، ويقدم المتسابق أصل الصورة على سى دى (JPG) بجودة عالية للهواة أو غير المختصين و(RAWU ) للمختصين، كما يمكن استخدام برامج معالجة لجودة الصورة فيما يخص تحسين الألوان والإضاءة دون تغير فى أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج.ومن شروط المسابقة، عدم استخدام التخيل الجرافيكى فى الأعمال المقدمة بأى نوع من البرامج الرقمية المتخصصة، كما يمنع التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها، ولكن لا بد من المتسابق كتابة نبذة عن نوع الكاميرا والموديل ورقم العدسة.يمنح للطلاب الفائزين جوائز ماليةالمركز الأول: 450 جنيها، 5 مجالات متخصص و5 مجالات غير متخصصالمركز الثانى: 400 جنيه، 5 مجالات متخصص و5 مجالات غير متخصصالمركز الثالث: 350 جنيه، 5 مجالات متخصص و5 مجالات غير متخصص- مسابقة الأفلام القصيرةلا تعد المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذه المسابقة، ولكن من أهم شروطها:1- ألا تزيد مدة الفيلم عن 10 دقائق.2- الأفلام المشاركة تكون فى فروع (تسجيلى - روائى - تحريك).3- لا يشترط التصوير بنوع معين4- مضمون الفيلم يتناول السيرة الذاتية أو الحياتية لأحد أبطال القوات المسلحة أو أحد رموز أى مجال من المجالات (فنى، رياضى...)5- تناول إحدى قضايا المجتمع أو القضايا المحلية المرتبطة بالمحافظة مثل (التلوث البيئى)6- أفلام عن كيفية المحافظة على مياه الشرب أو الحفاظ على الهوية المصرية ورفض العادات والتقاليد السلبية7- يستبعد الأفلام التى تستعين بمحترفين فى مجال الإخراجيمنح للطلاب الفائزين جوائز ماليةالمركز الأول: 300 جنيه لـ 3 فائزينالمركز الثانى: 250 جنيها لـ 3 فائزينالمركز الرابع: 200 جنيه لـ 3 فائزينكما يجب على الطلاب للمشاركة فى مختلف المسابقات وسرعة إرسال الأعمال التى يشتركون بها على هذا الإيميل youth.art.cu.edu.eg@gmail.com ، حيث إن آخر يوم لاستلام الأعمال يوم 10 ديسمبر 2020.