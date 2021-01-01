ننشر جداول مواعيد حصص سابع أسبوع دراسة على قناة مدرستنا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع السابع لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) على قناة مدرستنا التعليمية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه الجداول تخص الحصص التي سيتم بثها للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية في الفترة من يوم الأحد 29 نوفمبر حتى السبت 5 ديسمبر 2020.





ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هناويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال:- التردد: 12303.- الاستقطاب: افقى.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطأ: 5/6وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون إلى هذه الحصص.وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناشدات عبر جروب ائتلاف معلمي المنيا عبر تطبيق واتس آب، تطالب بضرورة فتح مشاركة الطلبة في البرامج التعليمية على قناة مدرستنا، عن طريق التليفون أو فيس بوك، ليكون الشرح أكثر تفاعلية.ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذه المناشدات قائلا: هذا يحدث في البث المباشر، ويمكن أن يتم التفكير في تنفيذه على جميع برامج القناة في المستقبل ، نظرا لصعوبة بناء البرامج الآن.وأضاف وزير التربية والتعليم: بدأنا هذا المشروع أول الدراسة ونسابق الزمن لاستكمال بنائه.جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا"، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك للإعادة.وقال وزير التربية والتعليم، إن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل.كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة تعليمية جديدة تم اطلاقها منذ قليل، تحت اسم منصة التعليم المصري.ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على منصة التعليم المصري من خلال الضغط هناوقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تتيح منصة التعليم المصري المتاحة عبر شبكة الانترنت ، كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن منصة التعليم المصري الجديدة، تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 2020 /2021.وبمجرد الدخول على رابط منصة التعليم المصري على الإنترنت، تظهر شاشة فيها: دليل أولياء الأمور ودليل الطلاب ودليل المعلمينوتقدم منصة التعليم المصري رسالة لزائريها قائلة:يعد العام الدراسي الجديد 2020- 2021 الأول من نوعه من حيث تعدد مصادر التعلم ودمج التكنولوجيا وتوفير العديد من وسائل المذاكرة المساعدة بجانب المدرسة.وسواء كنت طالبا أو معلما أو ولي أمر، هذا الموقع هدفه الأساسي مساعدتك على الوصول لكل ما تحتاج إليه من معلومات عن العام الدراسي الجديد.ويساعدك هذا الموقع على معرفة مختلف الوسائل التعليمية المتاحة لك ومعلومات عن كيفية استخدام كل وسيلة، والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطالب على التعلم بطرق أكثر تفاعلية ومتعة ولتسهيل الوصول للمعلومات ولتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.وأتاحت منصة التعليم المصري الجديدة خط ساخن لتقديم الدعم الفني لمن يهمه الأمر من خلال الرقم 19368.



















