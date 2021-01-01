الاثنين المقبل.. آخر موعد لرد البحث العلمي على استفسارات الجمهور الخاصة بكورونا



أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات InterAcademy Partnership عن قيام الهيئة بإطلاق موقع إلكترونى لتلقى الاستفسارات الخاصة حول جائحة كورونا وما يتعلق بها، حيث سيقوم بالرد على هذه الاستفسارات فريق الخبراء الذى شكلته الهيئة والذى يضم علماء من بلدان مختلفة ولديهم خبرة متنوعة فى مجالات مختلفة.



وأوضحت أن الفريق سيقوم بالرد على الإستفسارات والمساعدة على معالجة القضايا الناشئة بسبب الوباء العالمى فيما يتعلق بعلم الأوبئة وعلم الفيروسات أو الصحة العامة أو العلوم الاجتماعية او تحليلات البيانات وغيرها، حيث إن هذا الفريق يضم علماء مصريين سبق أن رشحتهم الأكاديمية.



ولطرح الاستفسارات حول COVID-19 يرجى زيارة الرابط التالى، علما بأن الرابط مفتوح حتى 30 نوفمبر 2020.

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https://www.cognitoforms.com/InterAcademyPartnership/COVID19RelatedQueriesToIAPبينما فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME، أعلنت الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثانى بداية من شهر أبريل 2021 بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).من مهام الوظيفة:- المساهمة فى مساعدة المستخدم فى أنشطة البحث الداخلية.- توفير دعم يومى عالى الجودة للمستخدميين الخارجيين من خلال توجيه المستخدميين فى إعداد وتأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية.- التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية.- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح.- المشاركة فى تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابطhttp://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/976-ms-second-beamline-scientist-sesameوفي سياق تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME، أعلنت عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة فنى إشعاع بداية من شهر أبريل 2021 بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).من مهام الوظيفة:- دعم العلماء والفرق الفنية المرتبطة بخطوط الأشعة الخاصة بسيزامى أثناء صيانة تشغيلات خط الإشعاع.- تجميع واختبار وصيانة الأجهزة العلمية والعمل مع علماء ومهندسي الإشعاع فى تصميم وتركيب معدات خط الإشعاع الجديد.- مساعدة العلماء على خط الأشعة وتصنيع قطع صغيرة من المعدات مثل حاملى العينات وإعداد العينات للقياسات.- الكشف عن الأخطاء وإصلاحها وإصلاح إذا لزم الأمر.- المساعدة فى تصميم أدوات جديدة والمساعدة الفنية لتشغيل خط الإشعاع.- دعم وتصميم وإنتاج معدات جديدة.لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابطhttp://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/975-beamline-technician-sesame