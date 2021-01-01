عميد آداب القاهرة يكشف الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكلية فى امتحانات الميدتيرم

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كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة اثناء امتحانات الميدتيرم.

قال الدكتور شريف كامل عميد آداب القاهرة، إن الكلية بدأت امتحانات الميدتيرم من الأسبوع الماضى وستستمر حتى 3 ديسمبر القادم، وتقوم الامتحانات داخل معامل أجهزة الكمبيوتر اونلاين على منصة التعليم الإلكترونى blackboard بالكلية ، وذلك لعدم توافر الأجهزة عند بعد الطلاب.



وأشار "شريف"، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات من الحفاظ على التباعد الاجتماعى و هذا ما يطبق داخل المعامل فهناك مسافه كافية بين كل طالب والأخر، وارتداء الكمامات فلا يسمح بدخول الطالب الى الحرم الجامع الى بارتداء الكمامات.



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وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.