البحوث الإسلامية: من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل



مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- أوصانا وأرشدنا إلى كل ما فيه الخير والفلاح في الدنيا، وكل ما يبلغنا الجنة في الآخرة.



وأضاف المجمع، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر)).



جزاء من يساعد فى تفريج كرب الناس

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من أفضل الأعمال التى يتقرب بها العبد لله تعالى هو تفريج كرب الآخرين.

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وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «من يساعد الناس ويعينهم ويفرج كربتهم فما جزائه عند الله؟»، أن تفريج كربة الغير جزائه كبير عند الله عز وجل ويعطيه الله الجزاء الأوفى فى الدنيا والآخرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه)).وتابع: فتفريج الكرب أجره كبير وفى مقابلتها ستر العورات، وهذه من صفات المؤمنين.اقرأ أيضًا| السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همكإذا كنت فى كرب وهم فعليك بقراءة هذه السورقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب أن يكون المسلم دائمًا فى عبادة لله سبحانه وتعالى لأن أى شئ يتقرب به المسلم للمولى عز وجل قد يكون سببًا فى تفريج كربه.وأضاف «فخر »، خلال لقائه بفيديو مسجل له، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صعب عليه أمرًا قام الى الصلاة، كذلك قراءة القرآن بها شفاء للصدور، ولكن سورة الإسراء لها ميزة فى هذا الامر لأنها وقعت فى حادثة الإسراء والمعراج وكان بها تفريج لقلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قالت السيدة عائشة -رضى الله تعالى عنها- فى سورة الإسراء (( ما كان رسول الله ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل "التى هى سورة الإسراء" وسورة الزمر))، فربما تكون سورة الإسراء لها ميزة فى تفريج الكروب وتهدئة القلوب والنفوس وخصوصًا انها نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى هذه المعجزة الخالدة.السور التي تفرج الهم والكرب.. داوم عليهاقال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم من أعظم الأدوية لعلاج الهم والكرب، مضيفا أن من يعانى من هم أوغم فعليه بقراءة آية الكرسى كثيرا.وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « ما هى السور فى القرآن الكريم التى تزيل الحزن وتفك الكرب؟»، أن الله عز وجل نزل هذا القرأن كله شفاء للصدور ولكن هناك سور مجربة لفك الكرب وإزالة الهم والغم مثل قراءة سورة البقرة والفاتحة بل ان بعض العلماء قالوا أنه لبد ان تقرأ الفاتحة سبع مرات لإزالة الكرب والهم.وأشار الى أنه كذلك من السور القرآنية التى تزيل الحزن والكرب سور الإخلاص، والفلق، والناس، وأية الكرسي مؤكدا أن المداومة على تلك السور تجعل الإنسان فى وقاية ويفرج الله بهم الكروب ويزيل بهم الهموم.قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عشـر تمنع عشـرة: "الفاتحة تمنع غضب الله، يّس تمنع عطش القيامة، الدخان تمنع أهوال القيامة، الواقعة تمنع الفقر، الملك تمنع عذاب القبر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع الكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق، الفلق تمنع الحسد، الناس تمنع الوسواس"، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.لا تتمايز سورة على أخرى في القرآن، فكلام الله واحد من حيث الفضل والبلاغة والإعجاز، ولكن هناك سور اختص بها ربنا سبحانه وتعالى من الأسرار والفضائل، ما يعين الإنسان على استحضار الخير ومنع الشر عنه، وآيات القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم، لذلك اختصت بعض الصور بفضائل؛ وذلك جزء منها.اقرأ ايضا :هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيبحكم من أفطر يوما في رمضان متعمدا.. علي جمعة يوضح1) سورة الفاتحة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل القرآن: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". وقال أيضًا: "فاتحه الكتاب شفاء من كل داء" وقال صلى الله عليه وسلم: "فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش".2) سورة البقرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لكل شىء سنام وسنام القرآن البقرة من قرأها فى بيته ليلًا لم يدخله شيطان ثلاث ليال، ومن قرأها فى بيته نهارًا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام".3) آية الكرسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سور البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفية شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي".4) خواتيم سورة البقرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرش، فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأولادكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء".5) سورة آل عمران: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ"، ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله شهادة وهي لي عنده وديعة، جيء به يوم القيامه فقيل: عبدي هذا عهد إلى عهدًا وأنا أحق من أوفى بالعهد، أدخلوا عبدى الجنه".6 ) سورة الأنعام: فيها آية رقم 122 "أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، هذة الآية جمعت الحروف السبعة التى سقطت من الفاتحة، فأسألوا الله الخير واستعيذوه من الشر.عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من "سورة الأنعام" وكل الله به سبعين ملكًا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة.7) سورة الإسراء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آية العز: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا".8) سورة الكهف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين.عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين الأرض إلي السماء".9) سورة النور: الآية رقم 35: "للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" فأقرأوها واسألوا الله نورها وبركتها.10) سورة يس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لكل شىء قلبًا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". ومن قرأ "سورة يس" في ليلة أصبح مغفورًا له.11) سورة الدخان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ (حم) الدخان فى ليله أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك". من قرأ (حـم) الدخان في ليلة الجمعة أويوم الجمعة غفر له وبنى الله له بيتًا في الجنة.12) سورة الرحمن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لكل شىء عروس وعروس القرآن الرحمن". ومن قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عليه13) سورة الواقعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا". عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: "من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ الواقعة".14) سورة الحشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ خواتيم الحشر من ليل أونهار فقبض فى ذلك اليوم أوالليلة فقد أوجب الجنة".15) سورة الملك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة، المنجية من عذاب القبر".16) سورة الضحى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أنزل الله آية أرجى من قوله: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" فادخرتها لأمتى ليوم القيامة. وبموضوعها وتعبيرها ومشاهدها، لمسة من حنان. ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتسكب الرضا والأمل، أنها كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها نجاة له من ربه وتسرية وتسلية وترويح وتطمين.17) سورة القدر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر عدل ربع القرآن".18) سورة الزلزله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا.." تعدل نصف القرآن و"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.." تعدل ربع القرآن و"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.." تعدل ثلث القرآن".19) سورة التكاثر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قارئ التكاثر يدعى في الملكوت مؤدي الشكر". عن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يستطيع أن يقرأ أحدكم ألف آية في كل ليلة قال: من يستطيع ذلك قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ "سورة التكاثر"20) سورة قريش: قال ابوالحسن القزوينى "من أراد سفرًا ففزع من عدو أو وحش فقرأ "لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ" فإنها أمان له من كل سوء".21) سورة الإخلاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ..." مائة مرة غفر الله له خطيئتة خمسين عامًا خالصًا ما أجتنب خصالًا أربعًا: الدماء والأموال والفروج والأشربة".22) سورتا المعوذتين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عقبة: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس: يا عقبة: اقرأهما كلما نمت وقمت: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما".23) فضل سورة السجـدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة "سورة السجدة" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ "سورة الملك" و"سورة السجدة" بين المغرب والعشاء فكأنما قام ليلة القدر.24) فضل سورة الحشر: عن أبي إمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتم "سورة الحشر" في يوم أو نهار فمات من يومه أوليلته، ضمن الله له الجنة.25) فضل سورة الزلزلة: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: من قرأ في ليلة "سورة الزلزلة" كان له عدل نصف القرآن.26) فضل سورة الصمد: عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن".27) فضل سورة الأعلى: عن علي رضي الله عنه فال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحب هذه السورة "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"28) فضل سورة الكافرون: عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال له "ما جاء بك قال جئت لتعلمني شيئًا أقوله عند منامي" قال أقرأ: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" ثم نم على خاتمتـها فإنها براءة من الشرك.