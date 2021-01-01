زعيم كوريا الشمالية يأمر بزرع ألغام على طول الحدود لمحاربة كورونا



زعيم كوريا الشمالية يأمر بزرع ألغام زعيم كوريا الشمالية يأمر بزرع ألغام

يحارب العالم فيروس كورونا المستجد بالعديد من الطرق المتشابهة كفرض حالات الإغلاق بالبلاد والإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وفتح المعامل والمختبرات أمام العلماء لإنتاج لقاح منقذ من قبضة الفيروس، معزوفة حربية يعزفها العالم ضد الفيروس بينما تخرج كوريا الشمالية عن النص بمقطوعة نشاذ.



فمنذ بداية ظهور فيروس وتسلله إلى حدود الدول، اتخذت كوريا الشمالية تدابير وإجراءات مختلفة منها قتل المصاب على الفور كما أشيع، ومؤخرًا أمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بزرع ألغام أرضية مضادة لفيروس كورونا على حدود كوريا الشمالية، بحسب ما نشرت "ديلي ستار" البريطانية.



وفي أثناء القيام بتلك المهمة لقي جندي كوري شمالي مصرعه في انفجار أثناء قيامه بزرع متفجرات على الحدود مع الصين، وفق ما أفادت الأنباء، ويُزعم أن الإجراء المتطرف قد أمر به "كيم جونج أون" في محاولة لمنع انتشار الخلل.

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كان الجندي الذي يعتقد أنه من شركة ستورم الكورية الشمالية ، يعمل مع ضباط آخرين في زرع ألغام أرضية، ويعتقد أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا أثناء قيامهم بمهمة مميتة في مقاطعة يانغ قانغ.وبحسب "ديلي إن كيه" الكورية، فقد وقع انفجار لغم أرضي في منتصف أكتوبر وقال مصدر في مقاطعة "يانغ قانغ" إن الجنود كانوا يزرعون ألغامًا في بوشون عندما وقع الانفجار، وألقت السلطات باللوم على القوات في الحادث ، مشيرة إلى "عدم كفاية التدريب الميداني في زرع الألغام".وبحسب ما ورد حاول المسؤولون في كوريا الشمالية إخفاء الحادث ، حيث تلقى الجنود الجرحى الثلاثة العلاج في مستشفى محلي،وفي السابق استخدمت القوات الكورية الشمالية "مفرقعات نارية" على الحدود مع الصين ، لكن سُمح لها باستخدام متفجرات عسكرية.وكانت السلطات قد أمرت القوات بزرع ألغام شظية من طراز BBM-82، والتي يستخدمها الجيش لأغراض مضادة للأفراد، على طول الحدود في وقت مبكر من الشهر الماضي، وقال مصدر ديلي إن كيه: "الألغام التي يتم زرعها على طول الحدود في مقاطعة يانغ قانغ منذ أوائل الشهر الماضي هي ألغام صغيرة متفرقة.اللغم مصنوع من البلاستيك بنصف قطر قتل حوالي ثلاثة أمتار"، وقد أمر "كيم جونج أون" بإغلاق حدود كوريا الشمالية قرب بداية العام ، بعد أن بدأت الصين في الإبلاغ عن انتشار فيروس كورونا، وفي أكتوبر، ورد أن القوات الكورية الشمالية تلقت أوامر إطلاق النار للقتل لأي شخص يحاول عبور أو خارج البلاد في محاولة لدرء الفيروس.في سبتمبر، قتلت القوات الكورية الشمالية مسؤولًا كوريًا جنوبيًا شوهد في مياه الشمال، واعتذر "كيم " شخصيًا إلى الزعيم الكوري الجنوبي عن "القضية المشينة"، حيث زعمت سيول أن القوات أشعلت النار في جسد المسؤولين بعد قتلهم.لكن مصدر Daily NK زعم أن الألغام الأرضية المزروعة على الحدود الصينية لم توضع بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وزعموا بدلًا من ذلك أن "الهدف الحقيقي هو منع الناس من عبور النهر" إلى الصين وإخافة السكان المحليين الذين يفكرون في الانشقاق، وبعد أن علم السكان المحليون بالانفجار، زعم المصدر "أنهم أصبحوا أكثر خوفًا من الانشقاق".