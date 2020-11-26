سجل متوسط سعر فحم الكوك المصنع، اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، ارتفاعًا طفيفًا اليوم يبلغ حوالي 2.605 دولار للطن، وفقًا لأسعار بورصة السلع العالمية.
وتعد شركة النصر لصناعة الكوك- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- الشركة المصنعة لفحم الكوك، حيث يتم توريده للمصانع في مصر وخارجها لاستخدامه كوقود لتشغيل بعض المصانع.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «الكوك» يسجل ارتفاعا طفيفا اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق