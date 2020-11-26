

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 سعر الدولار في السودان اليوم السبت 28 نوفمبر 2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، انخفاضا طفيفا خلال تعاملات السوق "السوداء" السودانية اليوم السبت.



وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 264 جنيها، مقابل نحو 268 جنيها أمس الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.



وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

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استغاثة للمجتمع الدولييأتي ارتفاع الدولار رغم قرارات اتخذتها الحكومة السودانية كان يفترض أن تؤدي لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتخفيف حدة تعاملات السوق السوداء.وشنت الحكومة حملات أمنية مكثفة وألقت القبض على تجار عملة، كما بدأت البنوك السودانية استقبال تحويلات بنكية بالدولار لأول مرة منذ نحو 20 عاما.وبدأ المسؤولون في الحكومة السودانية بمختلف مستوياتها في إصدار تصريحات باتت تشبه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد الذي تفاقمت أزماته.وتتفاقم أزمة السودان الاقتصادية مع تدهور الجنيه، ووصول اللاجئين الإثيوبيين لشرق السودان وهي المناطق الأكثر فقرا، ما يهدد استمرار برنامج إصلاح الاقتصاد.ويرى السودان أن تدهور سعر الجنيه أمام الدولار سوف يهدد استمرار برنامج ترشيد دعم الوقود، كما يرى أن تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات لرعاية اللاجئين الإثيوبيين سيؤدي إلى كارثة إنسانية.وأرجع الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أسباب ارتفاع الدولار نتيجة للتوسع في مضاربات النقد الأجنبي، بجانب عدم تحقيق الوفرة في السلع.وأضاف خلف لـ"العين الإخبارية" أن هذا الأمر لن يسهم في بناء احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي".وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.سعر اليورو والإسترلينيواستقر سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلى 65.582 جنيه للشراء، و65.909 جنيه للبيع.كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي 73.608 جنيه للشراء، و73.976 جنيه للبيع.وفي السوق السوداء استقر سعر اليورو، عند 306 جنيهات، والجنيه الإسترليني، عند 334 جنيها.أسعار الريال والدرهم والديناروفي البنك المركزي السوداني، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، كما بقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.كما سجل سعر الدينار الكويتي، نحو 178.88 جنيه للشراء، ونحو 180.78 جنيه للبيع، وهو نفس السعر بتعاملات الأمس.وفي السوق السوداء، استقرت أسعار العملات العربية، حيث سجل الريال السعودي 69 جنيها، والدرهم الإماراتي 72 جنيها، والدينار الكويتي 680 جنيها.