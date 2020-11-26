

أسعار الذهب في مصر.. انهيار مفاجئ قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك أسعار الذهب في مصر.. انهيار مفاجئ قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بالتوازي مع تراجع كبير لسعر المعدن الأصفر عالميا.



وترافق الانخفاض مع ما يشبه الانهيار في عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، والذي تراجع بنحو 18 جنيها.



ورغم ذلك شهدت السوق المصرية مفاجأة للتجار، إذ ظلت التعاملات هادئة للغاية رغم التراجع الكبير في الأسعار.

قد يعجبك أيضا...

وأرجع خبراء هذا الهدوء إلى تركيز الاهتمام من قبل الشعب المصري على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام الليلة باستاد القاهرة الدولي.وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية ليسجل 889.25 جنيه مقابل 909.39 جنيه في التعاملات الصباحية.كما هوى سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 18 جنيها، ليسجل 778 جنيها مقابل 795.71 جنيه صباحا.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666.75 جنيه مقابل 682.04 جنيه، صباحا.الذهب منخفض التكلفةوتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر مساء اليوم الجمعة مسجلا 518.75 جنيه مقابل 530.48 جنيه، صباحا.وهوى عيار 12 ليسجل 444.5 جنيه مقابل 454.69 جنيه، صباحا.الأوقية والجنيه الذهبوتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر ليسجل 1783 دولارا مقابل 1810 دولارات صباح اليوم.وهوى سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) ليصل إلى 6224 جنيها مقابل 6365 جنيها، صباح الجمعة.مفاجأة السوقوقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لوسائل إعلام مصرية، إن تراجع الذهب محليا نابع بشكل أساسي من الانخفاض العالمي.وأضاف نجيب أن تراجع الأسعار لم يؤدي إلى تحسن في حركة المبيعات بالسوق المصرية.وتابع: "حركة البيع ما زالت ضعيفة في ظل أولويات المستهلكين وفي ظل تداعيات أزمة كورونا".تراجع عالميوعالميا هوى الذهب 2% مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الجمعة، لينزل عن المستوى الفني المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.وبحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو/ تموز عند 1773.10 دولار للأوقية.وفقد المعدن حوالي 4.7% منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس/ آذار.ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5% لتسجل 1779 دولارا للأوقية.