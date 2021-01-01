

"أودي" تكشف عن سيارة جديدة "أودي" تكشف عن سيارة جديدة

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة أودي، لطرح نسخة رياضية عالية الأداء من سيارتها S5 تحمل اسم "سبورت باك".



ومن المقرر أن يتم طرح السيارة في الأسواق العالمية بـ3 نسخ، خلال عام 2021.



وسوف تتوافر السيارة لأول مرة بباقة من التقنيات بدايةً من الفئات الافتتاحية، بعدما كانت تُطرح فقط في الفئات الأعلى.

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ويعتمد طراز سبورت باك على محرك توربيني V6، يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.وكانت منظمة حماية البيئة قد أعلنت عن معدل الاستهلاك الرسمي لطراز أودي S5 سبورت باك لعام 2021، حيث أكدت أن الطراز يستهلك من الوقود جالونا لكل 20 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع.وتتسع السيارة لعدد 5 ركاب، وتتوافر بالمقاعد الأمامية مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.4 بوصة، كذلك تتوافر المقاعد الخلفية بمساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 35.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.0 بوصة.وتتوافر أودي S5 سبورت باك، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8.3 و 10.1 بوصة، مع توفر نظام ملاحي ضمني للسيارة يمكن التحكم به لاسلكيا، وأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.وتأتي السيارة كذلك بنظام الركن الذاتي، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، بالإضافة لنظام لضبط السرعة.