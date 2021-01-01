

شاهد.. ألمانيا تجرب قطارات الهيدروجين شاهد.. ألمانيا تجرب قطارات الهيدروجين

أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية دويتشه بان DB أنها تطور قطارًا يعمل بالطاقة الهيدروجينية بهدف استبدال قطارات الديزل، حسبما أفادت CNBC.







تتعاون الشركة مع شركة سيمنز موبيليتي في قطار جديد، يسمى Mireo Plus H، والذي سيتم تشغيله بواسطة خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات الليثيوم أيون.

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سوف يسافر القطار الهيدروجيني بين توبنجن وهورب وفورتسهايم في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، ومن المقرر أن تبدأ التجارب في عام 2024.سيصل مدى Mireo Plus H إلى 600 كيلومتر، أو حوالي 373 ميلاً، وسرعةقصوى تبلغ حوالي 100 ميل في الساعة، تشير تقديرات دويتشه بان إلى أن التجربة وحدها ستمنع حوالي 330 طنًا من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي.تتطلع شركة Deutsche Bahn أيضًا إلى تطوير واختبار البنية التحتية لقطار الهيدروجين، ولتحقيق هذه الغاية، تقوم بتجديد أحد مرافق الصيانة لتكون بمثابة محطة وقود وصيانة للقطار.تخطط الشركة لإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي، باستخدام الكهرباء لتقسيم الماء إلى أكسجين وهيدروجين، في حين أن هذه العملية خضراء بالكامل اعتمادًا على مصدر الكهرباء، إلا أنها غير فعالة للغاية مقارنة بتقنية BEV السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية الحديثة، كما أن نقل الهيدروجين وتخزينه مكلف.ومع ذلك، تم اختبار قطارات الهيدروجين بنجاح وهي تكتسب قوة دفع سريعة في أجزاء من أوروبا، كما هو الحال الآن، تدير Alstrom بالفعل خدمة نقل ركاب قطارات الهيدروجين التجارية في النمسا، كما أجرت تجارب ناجحة في هولندا أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، أكملت قطارات الهيدروجين Coradia iLint التابعة لشركة Alstom بنجاح التجارب الألمانية وكانت في خدمة الركاب الإقليمية في ألمانيا منذ عام 2018.