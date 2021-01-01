اعتداء كاسونجو على بادجي بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

اعتدى الكونغولي كابونجو كاسونجو جناح الزمالك على السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.
وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأحمر 2-1 وتتويجه بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه ليتأهل لمونديال الأندية.
ورصدت عدسة يلاكورة اعتداء المهاجم الكونغولي عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد مهاجم الزمالك وحسين الشحات جناح الأهلي.
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