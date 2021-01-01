أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الثنائي محمد الشناوي حارس الفريق، وعمرو السولية لاعب الوسط سيتواجدان مع الفريق بشكل طبيعي في السوبر الأفريقي.
وتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019/2020 بعد الفوز على الزمالك 2-1 في المباراة النهائية بملعب استاد القاهرة الدولي، للمرة التاسعة في تاريخ النادي والأولى منذ 2013.
وحصل السولية والشناوي على بطاقات صفراء خلال المباراة وكذلك محمد هاني، بينما تعرض حسين الشحات للطرد بعد انتهاء المباراة.
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التعليقات على عبدالحفيظ: الشناوي والسولية يتواجدان مع الأهلي بالسوبر الأفريقي
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