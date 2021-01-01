عبدالحفيظ: الشناوي والسولية يتواجدان مع الأهلي بالسوبر الأفريقي



سيد عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الثنائي محمد الشناوي حارس الفريق، وعمرو السولية لاعب الوسط سيتواجدان مع الفريق بشكل طبيعي في السوبر الأفريقي.



وتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019/2020 بعد الفوز على الزمالك 2-1 في المباراة النهائية بملعب استاد القاهرة الدولي، للمرة التاسعة في تاريخ النادي والأولى منذ 2013.



وحصل السولية والشناوي على بطاقات صفراء خلال المباراة وكذلك محمد هاني، بينما تعرض حسين الشحات للطرد بعد انتهاء المباراة.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي "البطاقة الصفراء التي حصل عليها الشناوي هي الثانية في رصيده، كاف قام بتعديل لوائح الإيقاف بشأن تراكم البطاقات لتصبح بعد 3 بطاقات".وشدد "الشناوي من حقه المشاركة مع الأهلي في السوبر الأفريقي دون أي مشاكل، وأيضاً عمرو السولية، حسين الشحات هو الغائب الوحيد بسبب الإيقاف".ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي في مصر أمام نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية في وقت لاحق.