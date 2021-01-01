صرح أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق بأن جمهور الزمالك لن ينسى هدف محمود عبدالرازق "شيكابالا" بالرغم من أن الفريق خسر نهائي دوري الأبطال، كما أوضح أن عدم ضغط أشرف بنشرقي على محمد مجدي "أفشة" كان أمرًا لا يجوز.
وقال ميدو في تحليله للمباراة على قناة "النهار" الفضائية: "جمهور الزمالك لن ينسى هدف شيكابالا بالرغم من أن الفريق خسر النهائي، لكن قيمة الهدف بالنسبة للاعب ستكون كبيرة."
وتابع: "كنت أعلم بمشاركة شيكابالا في المباراة منذ العاشرة صباحًا، وكنت أعلم التشكيل بالكامل، وهناك غيابات فرضت على الفريق بعض القرارات."
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ميدو: ما فعله بنشرقي لا يصح.. ولو لم يتألق الشحات اليوم فمتى سيظهر؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق