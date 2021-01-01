ميدو: ما فعله بنشرقي لا يصح.. ولو لم يتألق الشحات اليوم فمتى سيظهر؟



أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق

صرح أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق بأن جمهور الزمالك لن ينسى هدف محمود عبدالرازق "شيكابالا" بالرغم من أن الفريق خسر نهائي دوري الأبطال، كما أوضح أن عدم ضغط أشرف بنشرقي على محمد مجدي "أفشة" كان أمرًا لا يجوز.



وقال ميدو في تحليله للمباراة على قناة "النهار" الفضائية: "جمهور الزمالك لن ينسى هدف شيكابالا بالرغم من أن الفريق خسر النهائي، لكن قيمة الهدف بالنسبة للاعب ستكون كبيرة."



وتابع: "كنت أعلم بمشاركة شيكابالا في المباراة منذ العاشرة صباحًا، وكنت أعلم التشكيل بالكامل، وهناك غيابات فرضت على الفريق بعض القرارات."

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أما عن هدف أفشة الذي منح الفوز للأهلي، فقد قال: "لا يصح أن يكون بنشرقي في نهائي قاري، وبطولة كبيرة بهذا الحجم ولا يضغط على أفشة وهو يسدد الكرة ويقوم بإبعادة قدمه."وتحدث عن حسين الشحات قائلًا: "عندما تلعب أمام إسلام جابر الذي يقدم هذا المستوى في غير مركزه، متى يمكن أن تتألق وتكون نجم المباراة في النهاية؟ أعتقد ان الشحات بحاجة لمزيد من العمل لأنه لم يظهر بشكل جيد."وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الأهلي بنتيجة 2-1.