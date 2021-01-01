انفجار يضرب إسرائيل بعد تهديد إيران بالانتقام لمقتل العالم النووي فخري زاده

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انفجار يضرب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار في مدينة نيس زيونا وسط إسرائيل؛ بعد ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سيارة مفخخة انفجرت قبل قليل واشتعلت النيران فيها في مدينة نيس زيونا.

وأوضحت أن الشرطة وصلت على الفور إلى موقع الحادث ليجدوا السيارة مشتعلة، فيما لم يتم الكشف عن وقوع إصابات.

وبحسب تحقيق أولي حول ملابسات الحادث فإنه على الأرجح ناجم عن عبوة ناسفة.

ولم تشير التقارير إلى وجود رابط واضح بين الانفجار الذي هز إسرائيل، وعملية اغتيال العالم النووي الإيراني قرب طهران.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه اتخذ قرارا بالرد على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، متعهدا بانتقام قاسي من جميع المتورطين.

واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم الإيراني قرب طهران، وتفجير سيارته.

المصدر: جيروزاليم بوست

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