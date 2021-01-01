أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار في مدينة نيس زيونا وسط إسرائيل؛ بعد ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سيارة مفخخة انفجرت قبل قليل واشتعلت النيران فيها في مدينة نيس زيونا.
وأوضحت أن الشرطة وصلت على الفور إلى موقع الحادث ليجدوا السيارة مشتعلة، فيما لم يتم الكشف عن وقوع إصابات.
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التعليقات على انفجار يضرب إسرائيل بعد تهديد إيران بالانتقام لمقتل العالم النووي فخري زاده
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