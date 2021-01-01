هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود



امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا

قامت امرأة فى الخمسينيات من عمرها بمهاجمة حاخام يهودي بسكين فى فيينا ودعت لذبح كل اليهود.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المرأة المذكورة حملت السكين ولوحت فى وجه الحاخام مرددة "لا سامية" ولم يصب الحاخام بأي أذي.



وتبحث الشرطة النمساوية على تلك المرأة وتتواصل مطاردة الإرهابيين من الهجوم الإرهابي في فيينا.

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وهاجمت المرأة حاخامًا في فيينا بسكين، وركلته، وخلعت قبعته وصرخت فى وجهه بهتافات معادية للسامية.ودعت المشتبه بها وهي في الخمسينيات من عمرها إلى "ذبح كل اليهود" ثم هربت من المكان وبدأت السلطات في مطاردتها.ووردت أنباء عن التحقيق في الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا محتملًا.وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، وقع هجوم إرهابي في العاصمة النمساوية قرب الكنيس المحلي وقتل أربعة أشخاص وأصيب رجلان وامرأتان و 15 آخرون.وأفيد لاحقًا أن الجاني كان نمساويًا من أصل ألباني معروف لدى المخابرات المحلية بأنه واحد من 90 إسلاميًا نمساويًا أرادوا السفر إلى سوريا.وفي سياق منفصل سقط قتيل وعدة جرحي اليوم الجمعة فى عملية اطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الامريكية أن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقتل أحدهم بعد إطلاق النار عدة مرات في ولاية نيفادا خلال عيد الشكر.وعثرت الشرطة الأمريكية على 5 مصابين بطلقات نارية.وقالت الشرطة الأمريكية أنه "يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يقودون سياراتهم في أنحاء المدينة يطلقون النار بشكل عشوائي على المواطنين دون أي دافع واضح".وأكدت "ذا هيل" أنه تم نقل 4 مصابين تتراوح أعمارهم بين 18 و 53 عامًا إلى مستشفى محلي ومن المتوقع أن ينجوا من جراحهم.وذكرت الشرطة أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 22 عاما متوفيا في مكان الحادث متأثرا بعيار ناري.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المشتبه بهم ، الذين لم تذكر أسماءهم بينهم أنثى بيضاء في العشرينات من عمرها ورجل أبيض في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره وبحسب ما ورد كان كلاهما يحمل وشمًا أو رسم على وجهيهما.وقالت الشرطة إن المشتبه بهم تم تحديدهم واحتجازهم من قبل إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا.وجاري التحقيق في عملية إطلاق النار المفتوحة وسيكون ذلك التحقيق هو الثالث عشر في جرائم القتل في نفس المدينة لعام 2020.