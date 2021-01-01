جدل كبير علي تويتر.. أمير قطر ينحني للعلم التركي بطريقة مذلة.. شاهد



أمير قطر أمير قطر

تداول مغردون عبر منصات الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو ينحني فيه أمير قطر تميم بن حمد، للعلم التركي، أثناء مراسم استقباله الرسمية في تركيا، بطريقة مذلة، حسب وصفهم.



وأثار انحناء أمير قطر للعلم التركي السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصفه بالطريقة المذلة لتميم ولدولة قطر، وبأنه بعد أن استحوذ الرئيس التركي على الأموال القطرية يجبر أمير قطر للانحناء للعلم التركي.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل امس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد، في زيارة إلى تركيا، وسط أنباء عن استدعاء من قبل أردوغان إلى أمير قطر للحضور.

قد يعجبك أيضا...

وقال السفير التركي في الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، إن الطرفين سيوقعان على 8 اتفاقيات جديدة، وسط استمرار للاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية.وكشف أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، عن المؤشرات الأولية للعجز في ميزانية قطر في النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.5 مليار ريال قطري.وجاء ذلك خلال كلمة لأمير قطر إلى البرلمان القطري.وقال أمير قطر إن النتائج الأولية تشير في النصف الأول إلى عجز بقيمة 1.5 مليار ريال، على الرغم من أن التوقعات كانت أعلى من ذلك بكثير.وأكدت صحيفة يني شفق الموالية لحكومة رجب طيب أردوغان أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتبر الرئيس التركي "أبا" له، كما أنه يدين له بالولاء.وقال الكاتب في الصحيفة محمد أسيت إن أمير قطر قد أكد على هذا الأمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقدمت قطر لتركيا دعمًا ماليًا مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك صفقة مقايضة ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار، ساعدت بشكل كبير في درء أزمة العملة التركية في نوفمبر من العام الماضي. وتم توسيع الصفقة إلى 15 مليار دولار في مايو الماضي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية.ونقل أسيت عن ماكرون قوله إن تدخل قطر "أنقذ" أردوغان، ورد عليه آل ثاني قائلًا: "إنه والدي ... لن أتوقف عن دعمه أبدًا