7 اتجاهات لألوان الشعر مسيطرة على موضة شتاء 2021.. الأبيض والباستيل أبرزها



الألوان الشعر موضة شتاء 2021 الألوان الشعر موضة شتاء 2021

من أكثر الأشياء التي تهتم بها الفتيات بشكل كبير هي ألوان صبغات الشعر الجديدة فمن منا لا يفضل تغيير لون شعره، فدائما ما يضيف تغيير لون الشعر للفتاة إطلالة جديدة ومختلفة وفى نفس الوقت تكون مميزة بشكل كبير، لذا فإن بعض الفتيات عندما يرغبن في تغيير مزاج الاكتئاب الذي يعانين منه، يذهبن مباشرة إلى مركز التجميل الخاص بهن من أجل تغيير لون شعرهن، وفي نفس الوقت فدائمًا مع دخول فصل الشتاء كل عام تتغير موضة ألوان الشعر مثلها كمثل الأزياء، واليوم من خلال موضوعنا سنتعرف على أحدث ألوان صبغة الشعر لعام 2021 وفقًا لموقع "WHOWHATWEAR".



لون غزل البنات





كان الشعر الوردى الباستيل هو أكثر اتجاهات الجمال غير المتوقعة التي خرجت أثناء الحجر الصحى، فمع إغلاق معظم صالونات التجميل لفترة طويلة من الوقت خلال فترة الحظر بدأت الكثير من المشاهير في تجربة صبغة الشعر شبه دائمة، فعلى سبيل المثال قامت بعمله "أرييل وينتر" ليصبح من أكثر ألوان تريند لشتاء عام 2021

اللون البنى الغامقيقول "ديمى باساريس " إنه لا يزال تأثير ألوان شعر التسعينات قائمًا إلى وقتنا هذا، فسواء قمتى بصبغ شعرك باللون الأحمر أو الأشقر فسيظل صبغة الشعر باللون المحايد كالبنى أو الأسود الغامق منعش ولا يستدعى الذهاب إلى صالونات التجميل كثيرًا.اللون الأبيضمع إغلاق صالونات التجميل بسبب فيروس كورونا لوقت طويل تسبب في أن كثير من الفتيات والسيدات لم يستطعن التخلص من لون شعرهن الأبيض أو الرمادى الطبيعي، بسبب بقائه لمدة طويلة نتيجة لغلق صالونات التجميل وعدم قدرتهن على القيام بصبغه أو بعض الفتيات اللاتي يعانين من خصل الشعر البيضاء أو الرمادى، لذا لم يكن لديهن خيارًا للتخلص من تلك الخصل، فتحول هذا اللون من مجرد لون للشعر الطبيعي مع التقدم في العمر، إلى تريند لألوان صبغات الشعر.اللون الأسود الفحمىيقول ديريك مانرو مصمم الأزياء الشهير إن اللون الأسود الفحمى يعد أحد ألوان الشعر المميزة والتي بالفعل تكون للفتيات إطلالة مميزة للغاية به، فهو يجعلهن في غنى عن الذهاب إلى صالونات التجميل بشكل مستمر.اللون البولندىيقول مونرو إن اللون البولندى يعد أحد ألوان الشعر المميزة وخصوصًا لفصل الشتاء، فعادة يتماشى اللون الأصفر البولندى مع إطلالات الشتاء بشكل كبير، ولكن استخدام تلك اللون دائمًا مثل "ليدى جاجا" يتسبب في هلك الشعر بشكل كبير للغاية ولا يكون لطيفًا دائمًا لشعرك إذا اعتمدتي عليه دائمًا.اللون النحاسىللحصول على إطلالة دافئة كل ما عليكِ فعله هو الاعتماد على اللون النحاسى، ولكن عليكِ باختيار مصفف شعر محترف لتتمكنى من الحصول على تلك اللون المميز في النهاية، ولابقائه لمدة أطول على شعرك عليكِ تركه عليه لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.لون الاشقر الذهبىيقول باسريس إن اللون الأشقر الذهبى من أكثر ألون البلاتين تريند لصبغات شعر شتاء 2021، ولكن إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على اللون فينصحك باستخدام الشامبو الخاص بصبغات الشعر من أجل الحفاظ على بقائه مده أطول.











