أحدث تقاليع الموضة في زمن الكورونا.. إكسسوارات مصنوعة من الذهب والماس للكمامات



اكسسوارات لقناع الوجه اكسسوارات لقناع الوجه

أصبح قناع الوجه، جزء من حياتنا اليومية، لذلك أبدع مصممو الأزياء فى ابتكار تصميمات مختلفة من أقنعة الوجه، والتى تتطابق مع الملابس، أو بتصميم أقنعة بألوان وأشكال مختلفة لتناسب جميع الأذواق، وأخيراً، ابتكار إكسسوارات مختلفة الأشكال، لتزيين "الكمامة"، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " herworld ".



سلسلة وقلادة قوس قزح



طرحت العلامة التجارية" luulaa "، سلسلة وقلادة بألوان قوس قزح، والتى يمكن دمجها مع النظارات أو الكمامات، لتضفى إطلالة أنيقة للمرأة.





سلسلة من الرخام الأسمر



وطرحت العلامة التجارية " Second Wind "، سلاسل لأقنعة الوجه مصنوعة يدوياً من الرخام الأسمر، لتناسب جميع ألوان الأقنعة والتى تتميز بأنها خفيفة الوزن.

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دبابيس مرصعة بالماس والأحجار الكريمةومن ناحية أخرى، طرحت العلامة التجارية للمجوهرات " Aquae Jewels "الفاخرة بدبي، دبابيس من الذهب الخالص عيار 18 والماس والأحجار الكريمة، مثل الماس والياقوت والزمرد والياقوت، لتزيين أقنعة الوجه بها.قناع وجه من قماش الملونوصنعت العلامة التجارية" Collina Strada"، قناع وجه عصرى من قماش ملون، مزود بشرائط، يمكن ربطها بأشكال مختلفة ومميزة.قناع وجه مطرز بالخرزصممت العلامة التجارية " Abacaxi "، سلسلة من أقنعة الوجه القطنية من حواف مطرزة يدويًا بظلال من اللون الوردي الفاتح والأرجواني والخزامى ، مع أشرطة وردية طويلة، لربط القناع حول الرأس، ويتميز بأن القناع يبرز جمال العينين ويشبه "اليشمك"، الذى كانت ترتديه المرأة فى الماضى، وأشار مصمم القناع إلى إنه استوحى تصميمه من الأزياء التقليدية لسكان منطقة جنوب آسيا، مؤكداً على أن القناع يتميز بأن تصميمه مختلف عن الأقنعة الأخرى المصنوعة من الأقمشة المطروحة بالأسواق، بالإضافة إلى إنه يضيف أناقة وجاذبية للمرأة.